Hơn 300 tập đoàn, chuỗi phân phối vào Việt Nam: Công ty Việt cần làm gì để 'chốt đơn'? 03/09/2025 14:26

(PLO) -Cơ hội kết nối lớn chưa từng có cho các doanh nghiệp Việt Nam khi 300 đoàn mua hàng quốc tế sẽ quy tụ tại Triển lãm Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (VIS 2025), diễn ra từ ngày 4-6 tháng 9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Sự kiện này là kết quả từ nỗ lực của mạng lưới hơn 60 Thương vụ Việt Nam (Bộ Công thương) trên toàn cầu, trong một chiến dịch tổng thể nhằm giúp doanh nghiệp trong nước đa dạng hóa thị trường, đặc biệt là tại các thị trường mới nổi đầy tiềm năng như Trung Đông, châu Phi.

"Miền đất hứa" Trung Đông và châu Phi

Một trong những điểm nhấn của VIS 2025 là sự tham gia của đông đảo nhà mua hàng từ các thị trường mới nổi như Trung Đông và châu Phi.

Ông Trương Xuân Trung, Phụ trách Thương vụ Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), cho biết để thu hút sự tham gia của các đối tác uy tín này, các Thương vụ đã triển khai những chiến lược xúc tiến chuyên biệt.

“Chúng tôi đã chủ động tiếp cận các tập đoàn bán lẻ, chuỗi siêu thị hàng đầu trong khu vực, đặc biệt là những đơn vị có nhu cầu lớn về nông sản, thực phẩm, dệt may, và hàng tiêu dùng chất lượng cao từ Việt Nam”- ông Trung nói.

Theo ông Trung, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu có nhiều biến động, Việt Nam được xem là điểm đến tin cậy trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung. Thương vụ đã nhấn mạnh lợi thế này để thu hút các doanh nghiệp từ Trung Đông và châu Phi, giúp họ giảm thiểu rủi ro từ việc phụ thuộc vào một số thị trường nhất định.

Đồng thời, các Thương vụ tích cực quảng bá hình ảnh Việt Nam là một nhà cung ứng uy tín, có khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

“Các Thương vụ còn hỗ trợ tối đa cho đối tác trong thủ tục xin visa, kết nối với cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo việc tham dự triển lãm được thuận lợi nhất”- ông Trung chia sẻ.

Từ góc độ một thị trường lớn khác, ông Nguyễn Hữu Quân, Phụ trách chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc), nhận định VIS 2025 là một sáng kiến thiết thực để thu hút các nhà nhập khẩu nước ngoài đến giao thương, khảo sát và tìm kiếm sản phẩm phù hợp.

Ông Quân đề xuất, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhà mua hàng quốc tế, thời gian tới ban tổ chức cần đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng mới như TikTok, WeChat. Cùng với đó là thiết lập một sàn giao dịch điện tử mang thương hiệu "VIS" để doanh nghiệp có thể giao dịch suốt 365 ngày trong năm, tạo ra kênh xúc tiến thương mại mới cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Hơn 300 tập đoàn, chuỗi phân phối 'đổ bộ' vào Việt Nam: cơ hội?

Tìm kiếm đối tác lâu dài, có khả năng cung cấp ổn định Bộ Công Thương cho biết đã phối hợp với hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài và các đối tác quốc tế để mời hơn 300 đoàn thu mua đến từ trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện cho các thị trường xuất khẩu trọng điểm và tiềm năng như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, EU, Úc, Canada, Trung Đông, Ấn Độ, Nam Á, châu Phi, Mỹ Latin và khu vực ASEAN. Trong số hơn 300 đoàn thu mua, có nhiều tập đoàn, chuỗi phân phối và thương hiệu quốc tế lớn đã xác nhận tham dự như: Uniqlo, Aeon (Nhật), H&M, IKEA (Thụy Điển), Walmart, Amazon (Mỹ), Coppel (Mexico), Central Group (Thái Lan), LuLu Group (UAE)... Đáng chú ý, nhiều tập đoàn dự kiến không chỉ đến tham quan và giao thương mà còn mở gian hàng tại triển lãm để trực tiếp tìm kiếm, đàm phán với các đối tác tới giao dịch tại triển lãm, có kế hoạch thăm trực tiếp nhà máy, cơ sở sản xuất tại Việt Nam nhằm đánh giá khả năng hợp tác lâu dài cũng như tìm kiếm các cơ hội đầu tư thiết thực. Đặc biệt các đoàn thu mua không chỉ tìm kiếm sản phẩm đơn lẻ mà hướng đến việc thiết lập quan hệ cung ứng chiến lược, tìm kiếm đối tác lâu dài, có khả năng cung cấp ổn định và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Các lĩnh vực mà các nhà thu mua quốc tế quan tâm nhiều nhất gồm nông sản, thực phẩm, đồ uống, dệt may, giày dép; đồ gỗ và nội ngoại thất; sản phẩm tiêu dùng nhanh, bao bì và sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Các sản phẩm có yếu tố xanh, chứng nhận bền vững, truy xuất nguồn gốc, có tiềm năng mở rộng quy mô và năng lực giao hàng tốt sẽ được đặc biệt ưu tiên...

Nhà mua hàng quốc tế tại VIS 2024.

Tiềm năng sản phẩm thú cưng tiến vào thị trường Đức

Bên cạnh các thị trường mới, VIS 2025 cũng là nơi các nhà mua hàng từ những thị trường truyền thống có yêu cầu cao như Đức và Nhật Bản tìm kiếm đối tác.

Bà Đặng Thị Thanh Phương, Tham tán thương mại Việt Nam tại Đức, cho biết Việt Nam đang nổi lên như một lựa chọn ưu tiên của các doanh nghiệp Đức trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Tham gia VIS 2025, phái đoàn Đức có sự tham gia của nhiều chuỗi bán lẻ hàng đầu, mong muốn tìm kiếm nhà cung cấp Việt Nam trong các lĩnh vực từ thực phẩm, đồ gia dụng, đồ gỗ nội thất, sản phẩm dành cho thú cưng, đến sản phẩm cơ khí như ốc vít, bu-lông…

Theo bà Phương, thị trường Đức còn nhiều dư địa và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam khi đây là thị trường có quy mô dân số lớn, thu nhập cao, đặc biệt là ngành hàng sản phẩm dành cho thú cưng.

“Năm 2024, có tới 34 triệu thú cưng sống trong các hộ gia đình Đức và 44% hộ gia đình sở hữu ít nhất một thú cưng. Đây là một thị trường tiềm năng khổng lồ cho doanh nghiệp Việt”- bà Phương cho biết.

Ngoài ra, cộng đồng người Việt và người gốc Á đông đảo tại Đức, cùng hệ thống phân phối sản phẩm châu Á đang phát triển nhanh, cũng là những kênh tiêu thụ tiềm năng cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào Đức và thị trường châu Âu.

Trong khi đó, ông Tạ Đức Minh, Tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản, thông tin rằng các nhà mua hàng Nhật Bản tập trung vào nông sản, thực phẩm chế biến, thủy sản và các sản phẩm xanh, bền vững. "Yêu cầu chung của Nhật rất cao về truy xuất nguồn gốc và các chứng nhận an toàn thực phẩm”- ông Minh nhấn mạnh.

Theo ông Tạ Đức Minh, để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam chinh phục thị trường Nhật Bản, Thương vụ đã tích cực vào cuộc từ việc cung cấp thông tin thị trường, cập nhật tiêu chuẩn nhập khẩu, xu hướng tiêu dùng mới... cho đến kết nối giao thương trực tiếp (B2B) và tư vấn về bao bì, nhãn mác, chiến lược tiếp cận thị trường.