Thượng viện Mỹ phê chuẩn Đại sứ tại Liên Hợp Quốc sau 8 tháng bỏ trống 20/09/2025 09:15

(PLO)- Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm Đại sứ tại Liên Hợp Quốc, chấm dứt 8 tháng Washington bỏ trống vị trí đại diện thường trực tại tổ chức đa phương này.

Ngày 19-9, Thượng viện Mỹ phê chuẩn cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz làm tân Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, khép lại chiếc ghế trống cuối cùng trong nội các Tổng thống Mỹ Donald Trump sau 8 tháng bỏ trống.

Đề cử của ông Waltz được Thượng viện Mỹ thông qua với 47 phiếu thuận và 43 phiếu chống, sau nhiều tháng trì hoãn do sự phản đối từ một số thượng nghị sĩ Dân chủ.

Theo tờ The Hill, việc phê chuẩn nhiều khả năng sẽ cho phép ông Waltz tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào tuần tới, nơi lãnh đạo và quan chức cấp cao của 193 quốc gia thành viên nhóm họp, tập trung bàn về những vấn đề nổi bật như xung đột Nga - Ukraine và chiến sự của Israel tại Dải Gaza.

Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz được Thượng viện Mỹ phê chuẩn giữ chức Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Việc ông Waltz được phê chuẩn cũng xóa bỏ những đồn đoán về mức độ ưu tiên chính trị mà Nhà Trắng dành cho đề cử này.

Trong phiên điều trần trước Thượng viện, ông Waltz cam kết thúc đẩy cải cách sâu rộng tại Liên Hợp Quốc, phù hợp với ưu tiên của Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ông Waltz từng có thời gian ngắn giữ chức Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, trước khi rời ghế hồi tháng 5 sau vụ một nhà báo vô tình được thêm vào nhóm chat của một số quan chức thuộc hàng cấp cao nhất trong chính phủ Mỹ trên ứng dụng nhắn tin Signal bàn kế hoạch đánh Houthis.

Ông Waltz phủ nhận việc mình bị cách chức và khẳng định kênh liên lạc này tuân thủ chuẩn an ninh mạng của chính quyền. Vụ việc hiện vẫn đang được Thanh tra Bộ Quốc phòng điều tra, theo đài ABC News.

Ban đầu, Tổng thống Trump đề cử Hạ nghị sĩ Elise Stefanik làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, đến tháng 3, ông Trump rút lại đề cử này vì lo ngại việc bà Stefanik rời Hạ viện có thể khiến chương trình nghị sự của ông khó được thông qua, trong bối cảnh đảng Cộng hòa chỉ nắm đa số mong manh.