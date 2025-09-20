Chiến sự Nga - Ukraine 20-9: Kiev đột kích bãi cạn ở Biển Đen, đặt mìn phá huỷ thiết giáp Nga; Moscow phản hồi cáo buộc vi phạm không phận Estonia 20/09/2025 08:53

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua nóng với 124 cuộc giao tranh trong ngày; Phòng không Nga bắn hạ 1.667 UAV Ukraine trong tuần; Kiev hoàn tất điều tra bê bối tham nhũng "trứng vàng" tại bộ quốc phòng.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua leo thang, đặc biệt các đòn tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Ukraine đột kích đảo Biển Đen, đặt mìn phá huỷ thiết giáp Nga

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 19-9 có 124 cuộc giao tranh dọc theo tuyến đầu, trong đó Ukraine tuyên bố đẩy lùi 44 cuộc tấn công của Nga chỉ riêng ở khu vực TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

“Tổng cộng đã có 124 cuộc giao tranh diễn ra kể từ đầu ngày. Quân đội Nga đã thực hiện 55 cuộc không kích, thả 98 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, Nga còn triển khai 2.032 UAV kamikaze và thực hiện 3.475 cuộc tấn công bằng pháo binh và tên lửa vào quân đội và các khu định cư của chúng tôi” - theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 116 của Ukraine trên chiến trường. Ảnh: X

. Ngày 19-9, chính quyền Ukraine ở các tỉnh Donetsk, Kharkiv, Kherson và Zaporizhia đưa tin rằng các cuộc tấn công của Nga đã làm 5 người thiệt mạng và 7 người bị thương, theo tờ Kyiv Independent.

Không quân Ukraine báo cáo rằng chỉ trong đêm 18, rạng sáng 19-9, Nga phóng 86 UAV tấn công Ukraine, trong đó có 50 UAV Shahed.

Theo tuyên bố, lực lượng phòng không Ukraine đã chặn 71 UAV, trong khi 15 UAV tấn công 6 địa điểm và tìm thấy mảnh vỡ UAV rơi xuống 2 địa điểm.

. Lực lượng tình báo quân sự Ukraine (HUR) đã thực hiện một cuộc đột kích vào ban đêm tại bãi cạn Tendra Spit ngoài khơi bờ biển Kherson (phía bắc Biển Đen), phá hủy 1 xe thiết giáp đa năng DT-10 Vityaz của Nga, HUR đưa tin vào ngày 19-9.

Theo HUR, binh lính từ Trung tâm tác chiến hàng hải “Viking” đã tiến hành đổ bộ qua đêm và rải mìn dọc theo bãi cạn trong suốt nhiệm vụ.

Ngày chính xác của cuộc đột kích không được tiết lộ.

Bộ Quốc phòng Nga không đề cập vụ việc ở Tendra Spit trong các báo cáo hàng ngày.

Nga phản hồi cáo buộc vi phạm không phận Estonia

Ngày 20-9, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ việc máy bay quân sự Nga xâm nhập không phận Estonia, theo đài RT.

Trước đó, Estonia cáo buộc 3 máy bay chiến đấu Nga vi phạm không phận trong 12 phút vào sáng 19-9 (giờ địa phương), gọi đây là hành động xâm nhập “ngang nhiên chưa từng có”.

Trong tuyên bố ngắn vào ngày 20-9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 3 chiếc MiG-31 đang thực hiện chuyến bay thường lệ từ CH Karelia (thuộc Nga) đến một sân bay ở vùng Kaliningrad.

Chiến đấu cơ MiG-31 của Nga. Ảnh: Sergey Ablogin / russianplanes.net

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay này bay trên vùng biển trung lập ở biển Baltic, cách đảo Vaindloo của Estonia hơn 3 km, “mà không vi phạm không phận Estonia”.

“Chuyến bay được tiến hành hoàn toàn phù hợp với các quy định quốc tế về không phận và không vượt qua biên giới của bất kỳ quốc gia nào khác” - bộ này nói thêm.

Estonia đã yêu cầu tham vấn khẩn cấp giữa các thành viên NATO, kích hoạt Điều 4 của hiệp ước liên minh.

“Phản ứng của NATO trước mọi hành động khiêu khích phải đoàn kết và mạnh mẽ. Chúng tôi cho rằng việc tham vấn với các đồng minh là cần thiết để đảm bảo nhận thức tình hình chung và thống nhất các bước đi tiếp theo” - Thủ tướng Estonia, ông Kristen Michal, nói.

Estonia chưa lên tiếng về bình luận của Bộ Quốc phòng Nga.

Phòng không Nga bắn hạ 1.667 UAV trong tuần

Ngày 19-9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 1.667 UAV lái cánh cố định, 4 quả bom dẫn đường và 4 hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS của Ukraine trong tuần qua, theo hãng thông tấn TASS.

Moscow tuyên bố giành quyền kiểm soát 4 khu định cư trong tuần qua, bao gồm Novonikolayevka ở tỉnh Dnipropetrovsk và Olgovskoye ở tỉnh Zaporizhia.

Cùng ngày, chính quyền tỉnh Belgorod (Nga) báo cáo về hơn 5.500 UAV của quân đội Ukraine tại tỉnh này từ tháng 8, bao gồm hơn 100 UAV trong ngày qua.

“Theo thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga, chỉ riêng trong tháng 8 và tháng 9, đã phát hiện 5.535 UAV của đối phương trên Belgorod, trong đó có 2.617 chiếc bị bắn hạ” - trang web của chính quyền tỉnh Belgorod nêu rõ.

Ukraine hoàn tất điều tra bê bối tham nhũng lớn tại bộ quốc phòng

Ngày 19-9, Văn phòng Công tố viên Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO) và Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) cho biết đã hoàn tất cuộc điều tra liên quan cáo buộc biển thủ quy mô lớn tại Bộ Quốc phòng Ukraine, theo Kyiv Independent.

Vụ việc, được biết rộng rãi ở Ukraine với tên gọi bê bối “trứng vàng”, bùng phát từ tháng 1-2023 sau khi có thông tin cho rằng Bộ Quốc phòng Ukraine đã mua các mặt hàng thực phẩm cơ bản cho quân đội với mức giá bị đội lên rất cao.

Theo các công tố viên, vụ án nhằm vào cựu lãnh đạo một cục thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, chủ sở hữu và lãnh đạo các công ty cung ứng, cùng một cá nhân bị cáo buộc chiếm đoạt ngân sách nhà nước trong quá trình mua lương thực cho quân đội Ukraine giai đoạn 2022-2023.

Kết quả là hai công ty cung ứng đã bất hợp pháp nhận hơn 733 triệu Hr (17,7 triệu USD) từ tháng 8 đến tháng 12-2022.

Vụ án được khởi tố theo các điều khoản trong Bộ luật Hình sự Ukraine về tội biển thủ quy mô lớn, âm mưu biển thủ và rửa tiền.

Bê bối này lần đầu nổ ra vào tháng 1-2023, khi tờ Dzerkalo Tyzhnia công bố điều tra cho rằng Bộ Quốc phòng Ukraine đã ký hợp đồng mua trứng với giá 17 Hr (0,4 USD) một quả, cao hơn gấp đôi giá bán lẻ tại Kiev thời điểm đó.

Khoai tây cũng được cho là đã được mua với giá gần gấp ba lần thị trường. Những tiết lộ này đã dẫn đến việc Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách hậu cần Viacheslav Shapovalov từ chức và khiến quốc hội giám sát chặt chẽ hơn.

Bê bối này cũng được coi là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov bị cách chức vào tháng 9-2023.

SAPO cho biết phía bị cáo hiện đã được tiếp cận hồ sơ vụ án, bước cuối cùng trước khi công tố viên có thể chuyển hồ sơ ra tòa.