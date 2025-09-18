Ông Zelensky nêu kế hoạch A và B cho cuộc xung đột Nga-Ukraine 18/09/2025 07:17

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Kiev phải dùng tới “kế hoạch B”, nếu không đạt được giải pháp hoà bình, ví dụ như thoả thuận ngừng bắn với Nga hoặc đảm bảo an ninh đáng tin cậy.

Trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola tại Kiev (Ukraine) hôm 17-9, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã nêu ra “kế hoạch B” nếu chưa thể kết thúc chiến sự với Nga trong năm 2026, theo hãng tin RBC Ukraine.

Ông Zelensky kêu gọi thêm hỗ trợ từ Liên minh châu Âu (EU), lưu ý rằng Ukraine đang phải đối mặt thách thức lớn trong xung đột quân sự với Nga. Ông cho biết “chi phí cho một năm là 120 tỉ USD”, trong khi ngân sách của Kiev hiện chỉ có 60 tỉ USD.

“Tôi hy vọng chúng ta sẽ chấm dứt cuộc chiến này. Nhưng dù thế nào đi nữa, ‘kế hoạch A’ là chấm dứt chiến sự, ‘kế hoạch B’ là 120 tỉ [USD]” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Chủ tịch Nghị viện châu Âu Robert Metsola (trái) trong cuộc họp báo chung ở Kiev hôm 17-9. Ảnh: president.gov.ua

Tổng thống Ukraine lưu ý rằng số tiền 120 tỉ USD chỉ cần thiết trong trường hợp phải dùng tới “kế hoạch B”, còn nếu đạt được giải pháp hoà bình, ví dụ như thoả thuận ngừng bắn với Nga hoặc đảm bảo an ninh đáng tin cậy, thì Ukraine sẽ cần ít nguồn lực hơn.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine - Thiếu tướng Andriy Hnatov hồi tuần trước cho biết mỗi ngày Kiev chi khoảng 172 triệu USD cho cuộc xung đột đang diễn ra với Nga, theo hãng thông tấn độc lập Ukraine UNIAN.

Về phần mình, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Metsola nhấn mạnh rằng các nước châu Âu sẽ không dao động trong việc ủng hộ Kiev và tương lai của Ukraine trong EU.

“Các bạn sẽ không bao giờ bước đi trên con đường này một mình. Chúng tôi sẽ chỉ củng cố quyết tâm và sự ủng hộ của mình” - bà Metsola nói với ông Zelensky.

Cũng trong cuộc họp báo hôm 17-9, tổng thống Ukraine cho rằng Nga “ngày nay không có đủ lực lượng cho các chiến dịch quy mô lớn” vì Kiev nhận thấy Moscow đã thất bại tại 2 trong số 4 trục tấn công chính nhằm vào các vùng của Ukraine.

Theo ông Zelensky, Nga đã vạch ra 4 trục tấn công chính nhằm vào Sumy, Novopavlovsk, Pokrovsk và Zaporizhia trong năm 2025, song lưu ý rằng Kiev đã nắm được thông tin liên quan và nhờ đó, buộc quân Nga từ bỏ hướng Sumy và một hướng khác.

Ông Zelensky tiết lộ rằng báo cáo chi tiết về hướng “thất bại” thứ 2 của quân Nga sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Moscow chưa bình luận về “kế hoạch B” cho Ukraine hay những “thất bại” của Nga như ông Zelensky nêu ra.