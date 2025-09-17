Ngoại trưởng Nga: Không có chỗ cho EU trong hòa đàm Ukraine 17/09/2025 19:52

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố rằng EU không có chỗ trong hòa đàm Ukraine, cảnh báo mọi lực lượng phương Tây tại Ukraine sẽ bị Nga coi là quân chiếm đóng.

Ngày 17-9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng các nước Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách chen chân vào tiến trình hòa đàm Ukraine dù vẫn giữ thái độ thù địch công khai với Nga.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng khối này không nên tham gia đàm phán vì lý do đó.

Theo ông Lavrov, các quốc gia EU “rõ ràng đang tìm cách, một cách trắng trợn, để giành lại chỗ ngồi tại bàn đàm phán”. Tuy nhiên, theo ông, họ “không có lý do gì để hiện diện ở đó”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Theo ông Lavrov, EU đang giữ “lập trường phục thù, mong muốn gây ra thất bại chiến lược cho Nga”, đồng thời bàn thảo khả năng triển khai quân tới Ukraine nếu có lệnh ngừng bắn.

“Rõ ràng không thể có chỗ cho họ ở bàn đàm phán" - ông nhấn mạnh.

Ông Lavrov cho biết thêm rằng cả EU lẫn Kiev đều đang tìm cách thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ nỗ lực hòa giải và quay trở lại thế đối đầu Nga.

Nga sẽ coi mọi lực lượng “gìn giữ hòa bình” của phương Tây ở Ukraine chẳng khác nào “quân chiếm đóng”, Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo. Ông nhấn mạnh bất kỳ binh sĩ nước ngoài nào tiến vào vùng xung đột cùng lực lượng Kiev đều sẽ bị quân đội Nga coi là mục tiêu hợp pháp.

Một số thành viên của cái gọi là “liên minh tự nguyện” - nhóm các quốc gia phương Tây ủng hộ tiếp tục viện trợ cho Kiev - đã gợi ý triển khai quân NATO tới Ukraine để giám sát lệnh ngừng bắn trong khuôn khổ gói đảm bảo an ninh mà Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky yêu cầu.

Moscow nhiều lần bác bỏ mọi sự hiện diện quân sự phương Tây, dù dưới tên gọi gì.

Nga cho biết về nguyên tắc không phản đối việc Ukraine nhận bảo đảm an ninh từ phương Tây, nhưng nhấn mạnh chúng phải do các thành viên Hội đồng Bảo an LHQ, bao gồm cả Trung Quốc, bảo trợ.

Moscow cũng khẳng định các cam kết này không được “một chiều” hay nhằm kiềm chế Nga, và chỉ có thể đưa ra sau khi đạt thỏa thuận hòa bình, chứ không phải trước đó.

EU chưa lên tiếng về thông tin trên.