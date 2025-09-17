Chờ đợi gì từ chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump tới Anh? 17/09/2025 11:32

(PLO)- Đây là chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Anh - điều chưa từng có tiền lệ với bất kỳ tổng thống Mỹ nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trở thành nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên có hai chuyến thăm cấp nhà nước đến Anh (bao gồm chuyến thăm trong nhiệm kỳ đầu tiên), theo kênh Al Jazeera.

Ông Trump đã đến thủ đô London vào tối 16-9, đúng lúc Mỹ đang có các cuộc đàm phán thương mại với nhiều đối tác quan trọng, trong đó có Anh.

Trước khi khởi hành, Tổng thống Trump nói ông rất mong được gặp lại người bạn của ông là Vua Charles III.

Tổng thống Mỹ cho biết việc được tiếp đón trong một chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai là điều chưa từng có và lưu ý rằng sự kiện được tổ chức tại Lâu đài Windsor thay vì Cung điện Buckingham.

“Tôi không muốn nói nơi nào tốt hơn, nhưng người ta bảo Lâu đài Windsor là đỉnh cao” - ông Trump nói thêm, đồng thời nhấn mạnh phần lớn chuyến đi này sẽ tập trung vào thương mại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến Anh ngày 16-9. Ảnh: CHRIS RATCLIFFE/BLOOMBERG

Lịch trình chuyến thăm

Sáng 17-9 (giờ địa phương) sẽ diễn ra lễ đón chính thức do Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla, cùng Hoàng tử William và Công nương Catherine, chủ trì tại Lâu đài Windsor. Sau đó trong ngày, Tổng thống Trump sẽ dự lễ chào hoàng gia tại lâu đài, chứng kiến màn bay biểu diễn của phi đội Red Arrows và tham gia đoàn rước bằng xe ngựa.

Tổng thống Trump sau đó sẽ dự tiệc trưa cùng đại gia đình Hoàng gia Anh trước khi đặt vòng hoa tại lăng mộ Nữ hoàng Elizabeth II trong Nhà nguyện St George. Tối 17-9, ông Trump sẽ là khách mời danh dự tại quốc yến trọng thể ở lâu đài.

Sáng 18-9, tổng thống Mỹ sẽ tạm biệt Hoàng gia Anh trước khi bắt đầu chương trình làm việc với Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Trump tới Anh trong vòng hai tháng qua, sau chuyến đi Scotland hồi tháng 7. Tuy nhiên, chuyến thăm mới nhất đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai của ông Trump đến Anh - điều chưa từng có tiền lệ với bất kỳ tổng thống Mỹ nào. Năm 2019, Tổng thống Trump từng được Nữ hoàng Elizabeth II đón tiếp trong chuyến thăm cấp nhà nước.

Thương mại là trọng tâm nghị sự

Ông Starmer sẽ đón ông Trump tại dinh thự riêng Chequers (London) để thảo luận nhiều vấn đề, bao gồm an ninh cho Ukraine. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của ông Starmer được cho là đảm bảo ông Trump thực hiện cam kết hạ thuế thép và nhôm.

Anh là quốc gia đầu tiên ký thỏa thuận thương mại song phương với chính quyền Mỹ hồi tháng 5. Theo thỏa thuận đó, Mỹ dự kiến giảm thuế nhôm và thép từ 25% xuống 0%, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.

“Khi nói đến thép, chúng tôi sẽ đảm bảo có thông báo sớm nhất có thể” - Bộ trưởng Kinh doanh Anh Peter Kyle nói.

Một số bộ trưởng khác cũng bày tỏ sự lạc quan rằng có thể đạt được thỏa thuận về kim loại cơ bản trong chuyến thăm của ông Trump.

Hai nước cũng dự kiến ký một thỏa thuận trị giá hàng tỉ USD để phát triển các dự án hạt nhân nhỏ, trong một số trường hợp có thể cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) mới. Hôm 15-9, ông Starmer đã công bố dự án chung Mỹ - Anh nhằm xây dựng một loạt lò phản ứng mô-đun nhỏ.

“Mối quan hệ Anh - Mỹ là mối quan hệ mạnh mẽ nhất thế giới. Tuần này, chúng tôi đang tạo ra bước đột phá trong mối quan hệ đó” - một đại diện văn phòng thủ tướng Anh nói với báo giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Nhà Trắng vào tháng 2.

Ảnh: WHITE HOUSE

Một chủ đề lớn được bàn thảo sẽ là khả năng hình thành một quan hệ đối tác công nghệ mới, bao gồm việc Mỹ tăng cường đầu tư vào Anh và London hợp tác sâu hơn với Thung lũng Silicon trong lĩnh vực AI và điện toán lượng tử.

Theo hãng tin Reuters, các tập đoàn lớn của Mỹ gồm Nvidia, OpenAI và Google dự kiến sẽ công bố các thỏa thuận đầu tư trong khuôn khổ quan hệ đối tác này. Trong khi đó, chính phủ Anh gần đây đã huy động được 1,7 tỉ USD từ các cam kết đầu tư tư nhân của công ty công nghệ tài chính PayPal và ngân hàng Bank of America của Mỹ.

Ở lĩnh vực khác, tập đoàn đầu tư Blackstone của Mỹ có kế hoạch rót 100 tỉ bảng Anh (136 tỉ USD) vào tài sản tại Anh trong thập niên tới, tập trung vào hạ tầng vật chất. Khoản đầu tư này là một phần trong gói đầu tư 500 tỉ USD đã được công bố trước đó vào châu Âu.

Cuối cùng, người phát ngôn của ông Starmer cho biết sẽ có thêm các thông báo về việc tăng cường gắn kết văn hóa, bao gồm thúc đẩy phong trào bóng rổ tại Anh và phát triển hợp tác giữa các tổ chức di sản và nghệ thuật.