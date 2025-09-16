Ông Trump kiện báo New York Times tội vu khống và bôi nhọ, đòi bồi thường 15 tỉ USD 16/09/2025 15:03

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi kiện tờ The New York Times và nhà xuất bản Penguin, cáo buộc các bên này phỉ báng gây tổn hại danh tiếng, thương hiệu và tài chính cá nhân.

Ngày 15-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nộp đơn kiện tờ The New York Times, 4 phóng viên của báo này cùng nhà xuất bản Penguin Random House, yêu cầu bồi thường ít nhất 15 tỉ USD với cáo buộc bôi nhọ, vu khống và gây tổn hại danh tiếng.

Theo hãng tin Reuters, thông tin được ghi trong hồ sơ tại Tòa án liên bang quận trung Florida.

Đơn kiện nhắc đến loạt bài viết trên The New York Times, trong đó có một bài xã luận trước cuộc bầu cử tổng thống 2024 cho rằng ông Trump “không đủ tư cách” làm tổng thống, cùng cuốn sách xuất bản năm 2024 của Penguin mang tựa đề “Kẻ thua may mắn: Donald Trump đã phung phí gia sản của cha và tạo ra ảo tưởng về thành công như thế nào”.

Một ấn phẩm báo in của tờ The New York Times với trang bìa nói về Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: dts News Agency Germany/Rex/Shutterstock

“Họ đã ác ý công bố những bài viết và cuốn sách đầy rẫy bóp méo và bịa đặt về Tổng thống Trump” - đơn kiện viết.

Ông Trump cáo buộc tờ báo đã xuyên tạc về ông, gia đình, công việc kinh doanh cũng như các phong trào do đảng Cộng hòa dẫn dắt như America First và Make America Great Again (MAGA).

The New York Times và Penguin hiện chưa đưa ra bình luận.

Theo phía ông Trump, những ấn phẩm này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín cá nhân lẫn hoạt động kinh doanh của ông, kéo theo thiệt hại kinh tế lớn và làm suy giảm giá trị thương hiệu cũng như triển vọng tài chính trong tương lai.

Luật sư của Trump dẫn chứng cổ phiếu Trump Media and Technology Group (TMTG) bị sụt giá mạnh là một minh chứng cho tác động từ hành vi phỉ báng. Cổ phiếu TMTG vốn đã chịu áp lực trong nhiều tháng qua do lo ngại về việc hết thời hạn “khóa giao dịch” sau khi công ty niêm yết hồi tháng 3.

Đơn kiện được nộp chỉ ít ngày sau khi ông Trump đe dọa sẽ kiện The New York Times vì đưa tin về một tờ ghi chú và bức vẽ có nội dung gợi dục được cho là từng gửi cho tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Tỉ phú Epstein - trùm tài chính mang nhiều tai tiếng và từng bị kết án tội tình dục - đã tự sát trong phòng giam tại New York năm 2019. Ông Trump khẳng định ông đã cắt đứt quan hệ với Epstein từ trước khi các rắc rối pháp lý của nhân vật này nổ ra vào năm 2006.

Trong nhiệm kỳ hai, ông Trump gia tăng các động thái cứng rắn với báo chí. Hồi đầu năm, ông cũng kiện tờ The Wall Street Journal và tập đoàn của Rupert Murdoch, đòi ít nhất 10 tỉ USD vì bài báo nói tên ông có trong lời chúc sinh nhật ông Epstein năm 2003.

Tháng 7 vừa qua, tập đoàn Paramount - công ty mẹ của đài CBS News - đã chấp nhận dàn xếp vụ kiện của ông Trump liên quan chương trình 60 Minutes.

Ông Trump cáo buộc CBS News cắt ghép nội dung cuộc phỏng vấn với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát sóng tháng 10 năm ngoái nhằm che đậy "câu trả lời lẫn lộn" của bà khi đề cập xung đột tại Gaza.