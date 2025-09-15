Ông Trump trấn an nhà đầu tư sau vụ hơn 300 lao động Hàn Quốc bị bắt ở Mỹ 15/09/2025 07:47

(PLO)- Tổng thống Trump hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đầu tư vào Mỹ, trong một động thái nhằm trấn an họ sau vụ hơn 300 lao động Hàn Quốc bị bắt ở Mỹ và sau đó được đưa về nước.

Ngày 14-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông không muốn "làm nản lòng" hay "làm giảm động lực" đầu tư nước ngoài, trong bối cảnh có nhiều lo ngại sau vụ hơn 300 công nhân Hàn Quốc bị bắt tại công trường xây dựng nhà máy pin xe điện của liên doanh Hyundai Motor-LG Energy Solution tại bang Georgia (Mỹ) hồi đầu tháng.

Những công dân này đã được hồi hương hôm 12-9 sau một tuần bị giam giữ do bị giới chức Mỹ cho là cư trú và làm việc bất hợp pháp trên đất Mỹ, theo hãng thông tấn Yonhap.

"Tôi không muốn làm nản lòng hay làm giảm động lực đầu tư vào Mỹ từ các quốc gia hay công ty bên ngoài. Chúng tôi hoan nghênh họ, chúng tôi hoan nghênh nhân viên của họ, chúng tôi sẵn sàng tự hào nói rằng chúng tôi sẽ học hỏi từ họ và thậm chí còn làm tốt hơn họ trong 'lĩnh vực' của họ, vào một thời điểm nào đó trong tương lai không xa!” - ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Trump cho biết ông muốn các công ty công nghệ nước ngoài đưa lao động lành nghề của họ đến để đào tạo cho người lao động Mỹ, mặc dù ông không nói rõ chính quyền của ông sẽ giải quyết các vấn đề liên quan thị thực như thế nào để cho phép họ triển khai nhân viên một cách ổn định đến Mỹ.

"Khi các công ty nước ngoài đang chế tạo các sản phẩm, máy móc và nhiều 'thứ' cực kỳ phức tạp khác đến Mỹ với các khoản đầu tư lớn, tôi muốn họ đưa chuyên gia của họ đến trong một khoảng thời gian để hướng dẫn và đào tạo người dân của chúng tôi cách chế tạo những sản phẩm độc đáo và phức tạp này" - ông Trump cho hay.

"Nếu chúng tôi không làm điều này, tất cả những khoản đầu tư khổng lồ đó sẽ không bao giờ xuất hiện ngay từ đầu. Chip, chất bán dẫn, máy tính, tàu thủy, tàu hỏa và rất nhiều sản phẩm khác mà chúng ta phải học cách sản xuất từ ​​người khác, hoặc trong nhiều trường hợp, phải học lại, vì chúng ta từng rất giỏi về lĩnh vực này, nhưng giờ thì không còn nữa” - ông Trump nhấn mạnh.

Ngày 4-9, các đặc vụ liên bang Mỹ đã đột kích công trường xây dựng tại nhà máy pin xe điện do liên doanh giữa Hyundai Motor Group và LG Energy Solution vận hành ở bang Georgia. Trong số 475 người bị bắt, có hơn 300 người là công dân Hàn Quốc.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cho biết những người này bị phát hiện làm việc trái phép tại Mỹ, bao gồm những người dùng visa ngắn hạn hoặc visa du lịch vốn không cho phép lao động.

Vụ việc đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa hai đồng minh và đã đặt ra câu hỏi về việc liệu Seoul có thể thực hiện ổn định các cam kết đầu tư của nước này tại Mỹ hay không.

Là một phần của thỏa thuận thương mại với Mỹ được ký kết vào tháng 7, Hàn Quốc đã cam kết đầu tư 350 tỉ USD, đồng thời nhấn mạnh thiện chí giúp vực dậy ngành đóng tàu của Mỹ thông qua dự án "Làm cho ngành đóng tàu Mỹ vĩ đại trở lại".

Trong một cuộc họp báo, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã bày tỏ sự lo ngại về khả năng cuộc đột kích kiểm soát nhập cư vào một nhà máy pin của Hàn Quốc có thể tác động tiêu cực đến đầu tư trong tương lai của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Mỹ.