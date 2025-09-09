Ngoại trưởng Hàn Quốc sang Mỹ bàn hồi hương 300 lao động bị bắt 09/09/2025 13:02

(PLO)- Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun sang Mỹ đàm phán hồi hương hơn 300 lao động Hàn Quốc bị bắt, trong khi hãng hàng không Korean Air có kế hoạch đưa một chuyên cơ sang Mỹ đưa các công dân về nước.

Giới chức Seoul đang gấp rút đàm phán với Mỹ để hồi hương hơn 300 công dân Hàn Quốc bị bắt hôm 4-9 tại công trường xây dựng nhà máy pin xe điện của liên doanh Hyundai Motor-LG Energy Solution tại bang Georgia (Mỹ). Những người này bị Mỹ cho là cư trú và làm việc bất hợp pháp trên đất Mỹ đã bị bắt

Một đại diện của hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air xác nhận với hãng tin Reuters hôm 9-9 rằng hãng này sẽ cử một một chuyên cơ loại Boeing 747-8i với 368 chỗ ngồi sang Mỹ để hồi hương người nhập cư đã bị bắt.

Một chiếc máy bay Boeing 787-8i - loại máy bay sẽ được cử sang Mỹ hồi hương hơn 300 lao động nhập cư bị bắt tại nhà máy của Hyundai Motor-LG Energy Solution hôm 4-9. Ảnh: YONHAP

Ở chiều đi, chiếc máy bay của Korean Air dự kiến khởi hành từ sân bay ở TP Incheon (Hàn Quốc), sớm nhất là trong ngày 10-9, mà không có hành khách và sẽ đáp xuống sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta (bang Georgia).

Chưa có thông tin về chuyến bay chiều về của chiếc chuyên cơ này.

Các nguồn tin của hãng thông tấn Yonhap ước tính chuyến bay hồi hương này sẽ tốn khoảng 1 tỉ won (7,21 triệu USD). Công ty pin xe điện LG Energy Solution có kế hoạch chi trả khoản này.

Trước đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hôm 8-9 đã lên đường sang Mỹ để trực tiếp đàm phán việc hồi hương hơn 300 lao động Hàn Quốc trên, theo đài KBS.

Cùng ngày 8-9, người đứng đầu bộ phận lãnh sự của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Mỹ - ông Cho Ki-joong dẫn đầu nhóm các nhân viên ngoại giao Hàn Quốc đã tới trại giam Folkstron (bang Georgia) – nơi những lao động nhập cư bị bắt hôm 4-9 đang bị giam giữ, theo Yonhap.

Ông Cho Ki-joong cho biết nhóm của ông đã gặp hơn 300 lao động Hàn Quốc bị bắt và tất cả họ “đều muốn quay trở lại Hàn Quốc”. Các nhân viên Đại sứ quán đã tiến hành các công tác chuẩn bị cần thiết để có thể về nước.

Ông Cho Ki-joong cho biết một số vấn đề kỹ thuật để hồi hương hơn 300 lao động Hàn Quốc này đòi hỏi sự hợp tác từ giới chức Mỹ và các nhân viên ngoại giao Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực trong ngày 9-9.

Vụ đột kích hôm 4-9 tại nhà máy của liên doanh Hàn Quốc là vụ bắt giữ nhiều người nhất tại một địa điểm trong lịch sử thực thi pháp luật an ninh nội địa Mỹ.

Vụ việc đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa hai đồng minh.

Ngoại trưởng Cho Hyun hôm 8-9 cảnh báo rằng nếu có tình trạng thiếu lao động cấp chuyên gia người Hàn Quốc ở Mỹ thì chính Washington là bên chịu thiệt. Ông cũng kêu gọi Mỹ thực hiện các biện pháp để ngăn chặn viễn cảnh này.

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem bảo vệ lập trường của chính quyền Tổng thống Donald Trump, nhấn mạnh rằng luật pháp Mỹ “sẽ được thực thi". Bà Noem cũng cho biết những lao động nhập cư Hàn Quốc bị bắt tại công trường nhà máy Hyundai Motor-LG Energy Solution sẽ bị trục xuất.