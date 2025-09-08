Hàn Quốc sẽ điều máy bay hồi hương 300 lao động bị bắt ở Mỹ 08/09/2025 06:04

(PLO)- Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Hun-sik cho biết Hàn Quốc vừa kết thúc đàm phán với Mỹ về việc trả tự do cho 300 lao động Hàn Quốc bị bắt trong chiến dịch trấn áp nhập cư của Mỹ.

Ngày 7-9, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Hun-sik cho biết Hàn Quốc vừa kết thúc các cuộc đàm phán với Mỹ về việc trả tự do cho các lao động Hàn Quốc bị giam tại bang Georgia (Mỹ), theo hãng tin Reuters.

Một chiếc máy bay sẽ được điều đến để đưa công dân Hàn Quốc về nước ngay sau khi hoàn tất các thủ tục hành chính, theo ông Kang.

Ông Cho Ki-joong - Tổng lãnh sự tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Washington cho biết các công dân Hàn Quốc có thể lên máy bay về nước vào ngày 10-9.

Ông Cho nhấn mạnh rằng Seoul đang nỗ lực hết sức để đảm bảo những người có nguyện vọng hồi hương có thể trở lại Hàn Quốc “càng sớm càng tốt”.

Lao động Hàn Quốc bị bắt tại bang Georgia (Mỹ) trong tuần này. Ảnh: THE KOREA HERALD

Tuần này, các đặc vụ liên bang Mỹ đã đột kích công trường xây dựng tại nhà máy pin xe điện do liên doanh giữa Hyundai Motor Group và LG Energy Solution vận hành ở bang Georgia.

Đây chiến dịch thực thi pháp luật tại một địa điểm lớn nhất trong lịch sử hoạt động điều tra của Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Trong số 475 người bị bắt, có 300 người là công dân Hàn Quốc.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cho biết những người này bị phát hiện làm việc trái phép tại Mỹ, bao gồm cả những người dùng visa ngắn hạn hoặc visa du lịch vốn không cho phép lao động.

Quan chức Hàn Quốc ngày 7-9 cho biết chính phủ nước này sẽ tìm cách cải thiện hệ thống cấp thị thực cho lao động Hàn Quốc sang Mỹ nhằm “ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn”.