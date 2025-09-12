316 lao động Hàn Quốc bị Mỹ truy quét đã lên máy bay về nước 12/09/2025 08:47

(PLO)- 316 lao động Hàn Quốc đã lên máy bay từ Mỹ về nước, sau nhiều ngày bị bắt giam trong quá trình Mỹ truy quét nhập cư trái phép.

Ngày 11-9, 316 lao động Hàn Quốc bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét nhập cư tại Mỹ một tuần trước đã lên máy bay về nước, theo hãng thông tấn Yonhap.

Những người này bị bắt tại công trường xây dựng nhà máy pin xe điện liên doanh giữa Hyundai Motor Group và LG Energy Solution ở hạt Bryan (bang Georgia, Mỹ).

Máy bay của Korean Air chở nhóm lao động Hàn Quốc cùng 14 người nước khác cất cánh từ sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta vào trưa 11-9.

Trước đó, họ được trả tự do khỏi trung tâm giam giữ tại Folkston vào sáng 11-9, sau những nỗ lực ngoại giao từ phía Hàn Quốc.

Bức ảnh chụp ngày 10-9 cho thấy một chuyến bay của Korean Air hạ cánh tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta ở Atlanta (bang Georgia, Mỹ). Ảnh: YONHAP

Một công dân Hàn Quốc lựa chọn ở lại Mỹ và theo đuổi thủ tục pháp lý với mong muốn định cư lâu dài, do gia đình của người này đều đã có thẻ xanh. Những người khác quyết định về nước theo diện “tự nguyện xuất cảnh” thay vì bị trục xuất.

Chuyến bay dự kiến hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon (phía tây Seoul) từ 15 giờ đến 16 giờ ngày 12-9 (giờ Hàn Quốc).

Theo giới chức Seoul, việc trả tự do diễn ra muộn hơn một ngày so với kế hoạch ban đầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã khuyến khích nhóm lao động ở lại, trong bối cảnh chính quyền muốn mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều ngành công nghiệp then chốt của Mỹ. Mỹ chưa lên tiếng thông tin này.

“Rất nhiều nỗ lực đã được thực hiện để bảo đảm họ có thể trở về an toàn. Tôi cảm ơn những người lao động đã vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi rất mừng khi họ trở về bình an và mọi việc được giải quyết ổn thỏa” - Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Yoon-joo nói.

Tổng cộng 475 người, trong đó phần lớn là công dân Hàn Quốc, đã bị bắt giữ tại công trường - vốn được xem là dự án hợp tác kinh tế tiêu biểu giữa hai nước. Đây là một phần của chiến dịch mà Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) mô tả là “cuộc truy quét lớn nhất tại một địa điểm trong lịch sử Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa”.

ICE cho biết những người này bị phát hiện làm việc khi chưa có giấy phép hợp lệ, trong đó có trường hợp nhập cảnh bằng thị thực ngắn hạn hoặc theo diện miễn thị thực. Phần lớn lao động Hàn Quốc được cho là vào Mỹ bằng visa B-1 hoặc chương trình miễn visa.