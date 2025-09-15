Ông Trump sắp thăm cấp nhà nước Anh theo thư mời của vua Charles III 15/09/2025 12:51

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chứng kiến màn đón tiếp long trọng từ London khi ông thăm cấp nhà nước Anh theo lời mời của Vua Charles III.

Tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến Anh, dự kiến sẽ chứng kiến màn chào đón hoành tráng từ London, theo hãng tin AFP.

Từ màn duyệt đội hình và dạo xe ngựa cùng Vua Charles III đến quốc yến long trọng tại Lâu đài Windsor lịch sử, Anh đang huy động mọi nghi thức để đón tiếp nhà lãnh đạo Mỹ.

“Đây thực sự là điều đặc biệt, chưa từng có, hoàn toàn chưa có tiền lệ” - Thủ tướng Anh Keir Starmer nói khi đích thân trao lá thư mời từ Vua Charles III đến ông Trump tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2.

Nhận lời mời, ông Trump nói với ông Starmer rằng Vua Charles là một “quý ông tuyệt vời”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump (phải) được Thái tử Charles và Công nương Camilla tiếp đón trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Anh vào năm 2019. Ảnh: PA

Theo AFP, lời mời từ nhà Vua đánh trúng vào niềm yêu thích từ lâu của Tổng thống Trump đối với hoàng gia Anh cũng như sự ưa chuộng của nhà lãnh đạo Mỹ các nghi thức, lễ nghi hoàng gia.

Với chuyến thăm lần này, ông Trump sẽ trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Anh lần thứ hai, trong cả hai nhiệm kỳ.

Thái tử William và Công nương Catherine sẽ khởi đầu chuyến thăm với màn chào đón hoành tráng, tiếp đón Trump và phu nhân Melania tại Lâu đài Windsor vào ngày 17-9.

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla sau đó sẽ đưa vợ chồng Tổng thống Trump tham dự lễ diễu hành xe ngựa hoàng gia, nghi thức Beating Retreat (hạ cờ quốc gia của hai nước vào lúc hoàng hôn) và màn bay biểu diễn của phi cơ quân sự trong ngày, trước khi kết thúc bằng quốc yến vào buổi tối.

Tổng thống Mỹ cũng sẽ có chuyến thăm riêng tới mộ của Nữ hoàng Elizabeth II.

Chương trình làm việc giữa ông Trump và ông Starmer sẽ diễn ra trong ngày 18-9.

Tổng thống Trump, cùng phái đoàn các doanh nhân Mỹ, sẽ tới dinh thự của ông Starmer, nơi dự kiến ký kết những gì quan chức Anh gọi là “một thỏa thuận hợp tác công nghệ hàng đầu thế giới” và “một thỏa thuận lớn về hạt nhân dân sự”.

Ukraine cũng sẽ là chủ đề then chốt. Thủ tướng Starmer nằm trong số các nhà lãnh đạo châu Âu đã thuyết phục Tổng thống Trump tiếp tục ủng hộ Kiev.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ có chương trình riêng trong ngày 18-9. Bà sẽ tham quan Ngôi nhà búp bê Queen Mary tại Windsor cùng Hoàng hậu Camilla và tham gia một sự kiện hướng đạo với Công nương Catherine.

Đây sẽ là chuyến thăm thứ hai của ông Trump tới Vương quốc Anh trong nhiệm kỳ hai của ông. Vào cuối tháng 7, tổng thống Mỹ đã dành thời gian tại sân golf ở Scotland.