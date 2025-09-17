Vợ chồng Tổng thống Trump tới London, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Anh 17/09/2025 07:50

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã tới thủ đô London, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Anh theo lời mời của Vua Charles III, dự kiến sẽ công bố các thỏa thuận hàng tỉ USD.

Tối 16-9 (giờ Anh), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã tới thủ đô London (Anh), bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước theo lời mời của Vua Charles III, theo hãng tin Reuters.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves đã có cuộc gặp trước khi Tổng thống Trump đến. Hai bên đã công bố một “nhóm công tác xuyên Đại Tây Dương” nhằm tăng cường sự hợp tác giữa hai trung tâm tài chính lớn nhất thế giới.

Video Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến thủ đô London (Anh) ngày 16-9. Nguồn: INDEPENDENT

Trong ngày 17-9, dự kiến Tổng thống Trump sẽ được Vua Charles tiếp đón trọng thị tại Lâu đài Windsor. Sang ngày 18-9, Tổng thống Trump sẽ hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Theo Reuters, Thủ tướng Starmer tận dụng chuyến thăm của Tổng thống Trump để quảng bá Anh như một điểm đến cho đầu tư Mỹ, gắn kết chặt chẽ các lĩnh vực dịch vụ tài chính, công nghệ và năng lượng với các đối tác Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến Anh ngày 16-9. Ảnh: Stefan Rousseau/PA Wire

Theo dự kiến, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ như Giám đốc điều hành Nvidia - ông Jensen Huang và Giám đốc OpenAI (công ty mẹ của ChatGPT) Sam Altman sẽ hộ tống ông Trump trong chuyến công du. Các thỏa thuận kinh doanh trị giá hàng tỉ USD dự kiến sẽ được công bố.

Tập đoàn Microsoft cho biết sẽ đầu tư hơn 30 tỉ USD vào Anh trong bốn năm tới, trong khi Google thông báo sẽ đầu tư 5 tỉ bảng Anh (6,8 tỉ USD), một phần dành cho trung tâm dữ liệu mới gần London nhằm đáp ứng nhu cầu về dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Người phát ngôn của Thủ tướng Starmer mô tả chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Trump đến Anh là “một cơ hội lịch sử” diễn ra “đúng vào thời điểm then chốt đối với ổn định và an ninh toàn cầu”.

Đây là chuyến thăm thứ hai của Tổng thống Trump tới Vương quốc Anh trong vòng hai tháng qua, sau chuyến đi Scotland hồi tháng 7, và chuyến thăm lần này đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai của ông kể từ chuyến thăm năm 2019.

Chuyến thăm đưa ông Trump trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên có hai chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh.