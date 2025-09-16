Anh tuyên bố sẽ điều tiêm kích bảo vệ sườn đông NATO, sau khi triệu tập đại sứ Nga 16/09/2025 07:41

(PLO)- Phía Anh tuyên bố sẽ điều tiêm kích bảo vệ sườn đông NATO những ngày tới, sau động thái triệu tập đại sứ Nga sau vụ UAV xâm nhập không phận Ba Lan.

Ngày 15-9, Anh đã triệu tập Đại sứ Nga Andrey Kelin liên quan vụ máy bay không người lái (UAV) xâm phạm không phận Ba Lan hồi tuần trước mà phương Tây cáo buộc là do Nga làm, theo hãng tin AFP.

Phía Anh cho rằng việc UAV Nga xâm nhập nghiêm trọng và chưa từng có tiền lệ vào không phận Ba Lan và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là “hoàn toàn không thể chấp nhận”.

Đại sứ Nga tại London Andrey Kelin. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO NGA

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Anh thông báo sẽ điều tiêm kích Typhoon của Không quân Hoàng gia tham gia chiến dịch của NATO tại Ba Lan, nhằm bảo vệ sườn phía đông liên minh.

Các máy bay dự kiến bắt đầu thực hiện nhiệm vụ phòng không trong vài ngày tới để đối phó với các mối đe dọa từ Nga, bao gồm UAV.

“Các máy bay này không chỉ là màn phô trương sức mạnh mà còn đóng vai trò thiết yếu trong việc ngăn chặn hành vi gây hấn, bảo vệ không phận NATO và đảm bảo an ninh quốc gia của Anh” - Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định ngày 15-9.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Ben Whitley/PA

Pháp và Đức trước đó cũng tuyên bố sẽ điều thêm tiêm kích tới Ba Lan, trong khi Tổng thư ký NATO Mark Rutte xác nhận Đan Mạch sẽ tham gia chiến dịch.

Cũng trong ngày 15-9, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng NATO trên thực tế đang ở trong tình trạng chiến tranh với Nga, đài RT đưa tin.

Theo ông Peskov, sự hỗ trợ mà khối quân sự này dành cho Ukraine đã biến NATO thành một bên tham chiến.

“NATO đang ở trong tình trạng chiến tranh với Nga. Điều đó là hiển nhiên và không cần thêm bất kỳ bằng chứng nào. NATO trên thực tế đã tham gia cuộc chiến này. NATO cung cấp cả hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho chế độ Kiev. Do đó, có thể khẳng định chắc chắn rằng NATO đang ở trong tình trạng chiến tranh với Nga" - ông Peskov nói.

Ông Peskov đưa ra phát ngôn trên nhằm đáp trả bình luận của Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski hoài nghi về ý tưởng cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine có sự tham gia của binh sĩ NATO. Ông Sikorski lập luận rằng các nhà bảo trợ phương Tây của Kiev e ngại một cuộc đối đầu trực diện Nga.

Trong khi đó, Moscow nhiều lần bác bỏ sự hiện diện quân sự của phương Tây tại Ukraine, dù với danh nghĩa lực lượng gìn giữ hòa bình hay hình thức khác.