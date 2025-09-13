Tranh cãi gay gắt tại cuộc họp HĐBA vụ UAV xâm nhập Ba Lan 13/09/2025 10:17

(PLO)- Cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ kéo dài gần 2 giờ trong chiều 12-9 (giờ địa phương), được triệu tập theo yêu cầu của Warsaw sau vụ UAV xâm nhập Ba Lan cách đó 2 ngày.

Theo yêu cầu của Warsaw, tại Mỹ ngày 12-9 (giờ địa phương) Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) đã nhóm họp để thảo luận về vụ máy bay không người lái (UAV) hồi giữa tuần xâm nhập không phận Ba Lan, theo tờ UN News.

Mở đầu cuộc họp, người đứng đầu Văn phòng Các vấn đề chính trị và kiến tạo hoà bình của LHQ - bà Rosemary DiCarlo đã nêu vắn tắt các thông tin về vụ UAV xâm nhập Ba Lan đêm 9-9 rạng sáng 10-9.

Người đứng đầu Văn phòng Các vấn đề chính trị và kiến tạo hoà bình của LHQ - bà Rosemary DiCarlo tại cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ hôm 12-9 ở New York (Mỹ). Ảnh: UN WEB TV

Bà DiCarlo lưu ý rằng từ khi Nga khởi động chiến sự ở Ukraine, đây không phải lần đầu tiên UAV lạ được phát hiện ở các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) giáp Ukraine nhưng là lần đầu tiên liên minh này dùng vũ lực để bắn hạ UAV.

Nga, Belarus bác bỏ cáo buộc của Ba Lan

Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya đã tái khẳng định lập trường của Moscow rằng cuộc không kích của Nga đêm 9-9 rạng sáng 10-9 chỉ nhằm vào mục tiêu công nghiệp quân sự của Ukraine.

Ông Nebenzya nói rằng với tầm hoạt động tối đa 700 km, các UAV Nga “về mặt vật lý không thể nào tiếp cận được lãnh thổ Ba Lan”. Ông cũng tuyên bố Moscow sẵn sàng “đối thoại và tham vấn chuyên môn với Bộ Quốc phòng Ba Lan” về vấn đề này.

Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya trong cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ hôm 12-9 ở New York (Mỹ). Ảnh: UN WEB TV

Ông Nebenzya cáo buộc phản ứng của châu Âu trước vụ việc này là một phần của “chiến dịch thông tin” nhằm leo thang xung đột”.

Đại diện phái đoàn Belarus - Đại sứ Artem Tozik “bác bỏ mọi cáo buộc [chống lại Minsk] liên quan vụ UAV xâm phạm không phận Ba Lan”.

Ông Tozik lưu ý rằng Belarus “là nước đầu tiên và có thể là duy nhất”, thông báo cho Warsaw về sự xuất hiện của các UAV tiếp cận không phận Ba Lan.

Ba Lan, Ukraine cùng châu Âu gay gắt chỉ trích Nga

Thứ trưởng Ba Lan Marcin Bosacki cho rằng vụ UAV xâm nhập Ba Lan không phải là “một sai lầm” và kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ lên án hành động này.

“Chúng tôi [Ba Lan] biết rằng đó không phải là một sai lầm. Tôi nhắc lại, ‘đó không phải là một sai lầm’” - ông Bosacki nói.

Thứ trưởng Ba Lan Marcin Bosacki tại cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ hôm 12-9 ở New York (Mỹ). Ảnh: UN WEB TV

Trước đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng ngày 12-9 cũng viết trên mạng xã hội X rằng Warsaw “cũng mong rằng vụ tấn công bằng UAV vào Ba Lan là một sai lầm, nhưng không phải vậy”.

Đại sứ Ukraine tại LHQ Andriy Melnyk đồng tình với quan điểm của Warsaw, cho rằng vụ UAV xâm nhập Ba Lan “không phải là lỗi kỹ thuật” mà là “một quyết định cố ý của Nga”.

Những tuyên bố này cho thấy phản ứng của Ba Lan trước phát ngôn hôm 11-9 của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump nói trước báo giới rằng vụ UAV xâm nhập không phận Ba Lan “có thể chỉ là sự nhầm lẫn”, song cũng lưu ý rằng ông “không hài lòng” với sự cố này.

Ông Melnyk kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ có phản ứng quyết liệt trước “sự điên rồ” của Nga, cảnh báo rằng Moscow có thể sẽ tiếp tục leo thang và thậm chí kéo thế giới vào Thế chiến thứ ba.

Các thành viên khác của châu Âu trong Hội đồng Bảo an LHQ như Pháp, Anh, Đan Mạch, Hà Lan... cũng lên án việc UAV xâm nhập không phận một quốc gia NATO và nhấn mạnh rằng an ninh của Ukraine và của châu Âu “liên kết chặt chẽ” với nhau.

Trung Quốc, Mỹ tuyên bố dè dặt

Đại diện phái đoàn Trung Quốc - Đại sứ Cảnh Sảng kêu gọi các bên “bình tĩnh và kiềm chế”, tránh những hiểu nhầm có thể làm leo thang căng thẳng tình hình.

Người đứng đầu phái đoàn Mỹ tại LHQ - Đại sứ Dorothy Shea tại cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ hôm 12-9 ở New York (Mỹ). Ảnh: UN WEB TV

Người đứng đầu phái đoàn Mỹ tại LHQ - Đại sứ Dorothy Shea nhấn mạnh rằng Washington “sát cánh cùng các đồng minh NATO khi đối mặt trước vụ vi phạm không phận đáng báo động này”.

Bà Shea tuyên bố Mỹ cam kết “bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ NATO”, đồng thời nhấn mạnh rằng sự cố này không ảnh hưởng tới những nỗ lực mà Mỹ đã triển khai trong nhiều tuần qua nhằm làm trung gian hướng tới chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Tuy nhiên ngay trước cuộc họp, Mỹ đã tham gia cùng Ba Lan, Ukraine và hơn 40 nước khác, chủ yếu là các thành viên NATO và các đối tác, thông qua một tuyên bố chung “bày tỏ mối quan ngại sâu sắc và kêu gọi sự chú ý của cộng đồng quốc tế về một hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ nữa do Nga thực hiện”.

“Chúng tôi nhân cơ hội này để nhắc lại lời kêu gọi Nga chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến chống lại Ukraine, ngừng các hành động khiêu khích tiếp theo và tuân thủ các nghĩa vụ được ghi trong Hiến chương LHQ” - các nước viết trong tuyên bố chung.

Nga chưa có bình luận chính thức về tuyên bố chung này.