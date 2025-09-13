NATO kích hoạt chiến dịch Eastern Sentry tăng phòng thủ sườn đông, sau vụ UAV xâm nhập Ba Lan 13/09/2025 08:27

(PLO)- Ngày 12-9, NATO đã kích hoạt chiến dịch Eastern Sentry, tăng phòng thủ dọc sườn phía đông của khối sau vụ UAV xâm nhập không phận Ba Lan, Hội đồng Bảo an LHQ cũng đã họp theo đề xuất từ Warsaw.

Ngày 12-9, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thông báo kế hoạch mới, trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) họp theo đề xuất của Warsaw liên quan vụ máy bay không người lái (UAV) Nga hồi giữa tuần xâm phạm không phận Ba Lan.

NATO công bố kế hoạch tăng cường phòng thủ sườn phía đông

Ngày 12-9, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã tổ chức họp báo, công bố kế hoạch mới về tăng cường phòng thủ của khối quân sự này sau vụ UAV xâm nhập không phận Ba Lan, theo trang thông tin trực tuyến của NATO.

Trong buổi họp báo, ông Rutte đã tuyên bố triển khai chiến dịch “Eastern Sentry” (tạm dịch là “Người canh gác hướng Đông”) nhằm củng cố vị thế của NATO dọc sườn phía đông của khối, “tăng cường tính linh hoạt và sức mạnh cho lực lượng” của đồng minh.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte (phải) và Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu (SACEUR) - Tướng Alexus Grynkewich (trái) trong cuộc họp báo ngày 12-9. Ảnh: NATO

“Bắt đầu trong những ngày tới, chiến dịch Eastern Sentry sẽ tập trung một loạt các phương tiện của đồng minh [NATO], bao gồm cả nguồn lực truyền thống và công nghệ mới, bao gồm các yếu tố được thiết kế để giải quyết những thách thức liên quan đến UAV” - ông Rutte nói.

Trong khuôn khổ kế hoạch mới, Đan Mạch sẽ đóng góp 2 tiêm kích F-16 và 1 khinh hạm phòng không, Pháp đóng góp 3 tiêm kích Rafale, Đức gửi 4 tiêm kích Eurofighter. Anh cũng bày tỏ sẽ sẵn sàng hỗ trợ, trong khi nhiều nước khác sẽ củng cố sự hiện diện của lực lượng NATO trên lãnh thổ của mình.

Ông Rutte cũng nhắc lại nội dung cuộc họp của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương – cơ quan quyền lực cao nhất của NATO – được triệu tập hôm 10-9 theo yêu cầu tham vấn do Warsaw đưa ra theo Điều 4 của Hiến chương NATO.

NATO tuyên bố “đã phản ứng nhanh chóng và quyết đoán trước tình hình đó, thể hiện năng lực và quyết tâm của NATO trong việc bảo vệ liên minh, nhưng giờ đây sẽ hành động nhiều hơn nữa để củng cố vị thế của mình”.

Cùng tham gia buổi họp báo, Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu (SACEUR) - Tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich nhấn mạnh rằng vụ việc đêm 9-9 rạng sáng 10-9 “không phải là một sự cố đơn lẻ và ảnh hưởng nhiều nơi chứ không chỉ riêng Ba Lan”.

Ông Grynkewich cho biết Eastern Sentry là sáng kiến mô phỏng chiến dịch “Baltic Sentry” (tạm dịch là “Người canh gác vùng Baltic”) mà NATO đã phát động hồi đầu năm 2025 sau loạt vụ hư hại hệ thống cáp quang ở biển Baltic.

Hội đồng Bảo an LHQ họp theo đề nghị của Ba Lan

Hội đồng Bảo an LHQ đã nhóm họp vào chiều 12-9 tại New York (Mỹ), tức sáng sớm 13-9 theo giờ Việt Nam, để thảo luận về vụ UAV xâm nhập không phận Ba Lan hồi giữa tuần, theo đề nghị của Warsaw, theo cổng thông tin news.un.org.

Thứ trưởng Ba Lan Marcin Bosacki tại cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ hôm 12-9. Ảnh: UN WEB TV

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Ba Lan Marcin Bosacki bày tỏ sự không đồng tình với nhận định trước đó 1 ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng vụ việc này là “một sai lầm” và kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ lên án hành động này.

“Chúng tôi [Ba Lan] biết rằng đó không phải là một sai lầm. Tôi nhắc lại, ‘đó không phải là một sai lầm’” - ông Bosacki nói.

Đại sứ Ukraine tại LHQ Andriy Melnyk đồng tình với quan điểm của Warsaw, cho rằng vụ UAV xâm nhập không phận Ba Lan “không phải là lỗi kỹ thuật” mà là “một quyết định cố ý của Nga”.

Ông Melnyk cảnh báo rằng “chúng ta đang xa rời hòa bình hơn bao giờ hết”, cáo buộc rằng Nga có thể sẽ tiếp tục leo thang, gây ra Thế chiến thứ ba nếu không bị Hội đồng Bảo an LHQ ngăn chặn.

Trước đó, trong cuộc họp, Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya đã nhắc lại các tuyên bố của Moscow rằng đợt không kích đêm 9-9 rạng sáng 10-9 chỉ nhắm vào các cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine.

Ông Nebenzya nói rằng các UAV Nga chỉ có tầm hoạt động tối đa 700 km, do đó “về mặt vật lý, chúng không thể nào tiếp cận được lãnh thổ Ba Lan” và Moscow sẵn sàng “tham gia vào các cuộc đối thoại và tham vấn chuyên môn với Bộ Quốc phòng Ba Lan” về vấn đề này.

Ông Nebenzya cáo buộc phản ứng của châu Âu trước vụ việc này là một phần của “chiến dịch thông tin” nhằm leo thang xung đột”, thể hiện “sự cuồng loạn được thổi phồng một cách giả tạo”.

Người đứng đầu phái đoàn Mỹ tại LHQ - Đại sứ Dorothy Shea nhấn mạnh rằng Washington “sát cánh cùng các đồng minh NATO khi đối mặt trước vụ vi phạm không phận đáng báo động này”.

Bà Shea tuyên bố Mỹ cam kết “bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ NATO”, đồng thời nhấn mạnh rằng sự cố này không ảnh hưởng tới những nỗ lực mà Mỹ đã triển khai trong nhiều tuần qua nhằm làm trung gian hướng tới chấm dứt chiến sự ở Ukraine.