Diễn biến căng thẳng Ba Lan-Belarus khi Minsk và Moscow tập trận 12/09/2025 19:13

(PLO)- Ba Lan đã đóng cửa biên giới với Belarus ngay trước lúc Moscow và Minsk bắt đầu cuộc tập trận Zapad-2025, vì lý do "an ninh quốc gia".

Đêm 11-9 rạng sáng 12-9, Ba Lan triển khai rào chắn và bắt đầu đóng cửa hoàn toàn biên giới với Belarus, ngay trước lúc Belarus và Nga bắt đầu cuộc tập trận chung Zapad-2025, theo hãng tin Reuters.

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwinski cho biết biên giới với Belarus sẽ chỉ được mở lại khi chắc chắn không còn mối đe dọa nào đối với công dân Ba Lan.

Theo trang tin ura.ru (Nga), hoạt động đóng cửa biên giới Ba Lan-Belarus đã bắt đầu vào khoảng 1 giờ khuya 12-9 (tức khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, theo giờ Việt Nam).

Lực lượng vũ trang Ba Lan lập hàng rào dây thép gai, lắp khiên kim loại, chính thức đóng cửa biên giới với Belarus. Ảnh: URA.RU

Tại các cửa khẩu biên giới Ba Lan-Belarus, lực lượng vũ trang Ba Lan được trang bị áo chống đạn, mũ bảo hộ thiết lập hàng rào dây thép gai và các tấm khiên kim loại.

Quyết định đóng cửa biên giới với Belarus đã được Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk công bố trong cuộc họp nội các hôm 9-9. Ông Tusk nêu nguyên nhân cho quyết định này là “vì lý do an ninh quốc gia”.

Một cửa khẩu giữa Ba Lan và Belarus sớm ngày 12-6, sau khi biên giới giữa hai nước bị đóng cửa. Ảnh: ARU.RU

Cùng ngày 9-9, Bộ Ngoại giao Belarus đã triệu tập Đại biện lâm thời Ba Lan tại Minsk để phản đối. Minsk cáo buộc quyết định của Warsaw là “lạm dụng vị trí địa lý” và gây ra “khó khăn nghiêm trọng” cho người dân.

Tập trận Zapad (tạm dịch “Phương Tây)” là hoạt động diễn tập thường kỳ của Nga và Belarus.

Năm nay, cuộc tập trận này kéo dài từ ngày 12 tới 16-9 tại nhiều khu vực khác nhau trên cả lãnh thổ Nga và Belarus, cũng như trên vùng biển Baltic và biển Barents. Chương trình tập trận Zapad-2025 còn được bổ sung các nội dung huấn luyện lập kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu thanh Oreshnik.

Nội dung huấn luyện "Trực thăng tấn công yểm hộ lực lượng bộ binh" trên lãnh thổ Belarus trong khuôn khổ cuộc tập trận Zapad-2025. Nguồn: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Phương Tây cáo buộc tập trận Zapad-2025 là một cuộc phô trương sức mạnh của Nga và Belarus.

Điện Kremlin hôm 12-9 mô tả những lo ngại của châu Âu về cuộc tập trận Zapad-2025 là phản ứng cảm tính, dựa trên thái độ thù địch chống lại Nga.