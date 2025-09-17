Chiến sự Nga-Ukraine 17-9: Ác liệt Donetsk; Có tin Mỹ duyệt gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine bằng quỹ NATO 17/09/2025 07:34

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang; Giao tranh dữ dội ở Donetsk; Moscow tố Kiev tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia; Ukraine nói vừa đánh trả đũa nhắm mục tiêu tiểu đoàn đổ bộ đường không 47 thuộc Lữ đoàn lính thủy đánh bộ cận vệ 155 của Nga đóng tại TP Vladivostok ở Viễn Đông Nga.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng, khi Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ Nga song song giao tranh ác liệt ở miền Đông Ukraine.

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Saratov, giao tranh dữ dội ở Donetsk

. Đêm 16-9, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tấn công vào nhà máy lọc dầu Saratov của Nga, gây ra nhiều tiếng nổ và hỏa hoạn tại cơ sở, theo tờ The Kyiv Independent.

Đây là một trong những nhà máy lớn ở khu vực tây nam Nga, cách biên giới Kazakhstan khoảng 150 km và nằm cách tiền tuyến Ukraine gần 600 km.

Theo phía Ukraine, Saratov là cơ sở sản xuất hơn 20 loại sản phẩm dầu mỏ như xăng, dầu diesel, dầu nhiên liệu và bitum, với sản lượng năm 2023 đạt 4,8 triệu tấn. Nhà máy được cho là có vai trò trong việc cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga.

Cuộc tấn công lần này được phối hợp thực hiện cùng lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine. Hiện mức độ thiệt hại chưa được xác định, song đây không phải lần đầu cơ sở này bị nhắm mục tiêu. Ngày 10-8 vừa qua, nhà máy từng buộc phải tạm ngừng hoạt động sau một cuộc tấn công của Kiev.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

. Song song đó, Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) thông báo đã tiến hành một “chiến dịch trả đũa” tại Vladivostok thuộc tỉnh Primorsky của Nga - TP cảng lớn nằm bên bờ biển Thái Bình Dương, gần Trung Quốc, cách chiến tuyến hơn 6.000 km.

Theo nguồn tin từ HUR, mục tiêu là tiểu đoàn đổ bộ đường không 47 thuộc Lữ đoàn lính thủy đánh bộ cận vệ 155 của Nga, đóng quân tại làng Shchitovaya (tỉnh Primorsky, Nga). Đơn vị này từng tham gia nhiều chiến dịch tại Kiev, Mariupol, Vuhledar, Pokrovsk (ở Ukraine) và ở chiến trường Kursk (Nga).

Nguồn tin cho biết loạt nổ lớn đã xảy ra ở một bãi đỗ xe quân sự. Truyền thông Nga đưa tin lực lượng cứu hộ và trực thăng đã được điều động đến hiện trường, trong khi khu vực các tòa nhà hành chính và bãi xe bị phong tỏa để kiểm tra.

. Trong khi đó, tại mặt trận phía đông Ukraine, giao tranh vẫn diễn ra căng thẳng. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine báo cáo rằng trong ngày 16-9 có tổng cộng 148 cuộc đụng độ.

Phía Nga tiến hành 1 đợt tấn công tên lửa, 47 đợt không kích, thả 69 bom dẫn đường, đồng thời sử dụng hơn 2.100 máy bay không người lái (UAV) cảm tử và hơn 3.300 loạt pháo kích vào các vị trí quân sự và khu dân cư Ukraine.

. Tỉnh Donetsk tiếp tục là điểm nóng với nhiều hướng giao tranh như Lyman, Kramatorsk, Toretsk, Novopavlivka, đặc biệt là Pokrovsk.

Tại khu vực Pokrovsk, trong ngày Nga mở 46 đợt tấn công nhằm vào các khu dân cư như Volodymyrivka, Vilne, Nykonorivka, Shakhove, Myroliubivka, Rodynske và nhiều điểm khác.

Nga tố Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia

. Ngày 16-9, Ban quản lý Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (ZNPP, do Nga kiểm soát) thông báo rằng lực lượng Ukraine đã pháo kích vào khu vực kho chứa nhiên liệu của nhà máy, theo hãng thông tấn TASS.

Vụ việc khiến cỏ khô trong khu vực lân cận bốc cháy, điểm cháy cách các bồn chứa dầu diesel khoảng 400 m.

Theo phía ZNPP, hiện chưa có nguy cơ đe dọa trực tiếp đối với các công trình hạ tầng chính, mức phóng xạ tại nhà máy và khu vực xung quanh vẫn trong giới hạn bình thường. Ngọn lửa đã được khống chế, tình hình nằm trong tầm kiểm soát và không có thương vong trong số nhân viên.

Ban quản lý lưu ý rằng các công trình phụ trợ như kho chứa nhiên liệu không được bảo vệ vững chắc như khu vực lò phản ứng. Do đó, những đợt tấn công kiểu này vượt ngoài mọi chuẩn an toàn thiết kế. Nếu xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng tại các kho nhiên liệu - nơi lưu giữ nguồn cung thiết yếu cho hoạt động của nhà máy - có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

. Trong khi đó, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết lực lượng Ukraine đã dùng hơn 160 UAV và 26 loại đạn tấn công nhiều khu dân cư ở tỉnh này trong ngày qua.

Các vụ tập kích khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 11 người bị thương, làm hàng chục ngôi nhà hư hại.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng thuộc các nhóm tác chiến của Moscow đã gây thiệt hại lớn về khí tài của đối phương, gồm xe bọc thép, pháo dã chiến (trong đó có 1 pháo tự hành Paladin), trạm tác chiến điện tử, kho đạn,...

Reuters: Mỹ duyệt gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine bằng quỹ NATO

Hãng Reuters ngày 16-9 đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine bằng nguồn quỹ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) theo cơ chế tài chính mới.

Đây là lần đầu tiên danh mục “Ưu tiên nhu cầu của Ukraine” (PURL) được sử dụng, cho phép các nước đồng minh chung tiền mua vũ khí, đạn dược và trang thiết bị từ kho dự trữ của Mỹ nhằm đáp ứng những yêu cầu cấp bách trên chiến trường Ukraine.

Theo Reuters, các lô hàng trị giá tới 500 triệu USD mỗi gói đã được Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách - ông Elbridge Colby phê duyệt và có thể sẽ được chuyển đi “sớm”. Cơ chế PURL có thể cung cấp tới 10 tỉ USD vũ khí cho Ukraine.

Từ khi nhậm chức vào đầu năm 2025, Tổng thống Trump đã bán vũ khí cho Ukraine hoặc triển khai các gói viện trợ được phê chuẩn dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chính quyền ông Trump khởi xướng gói viện trợ theo cơ chế tài chính mới trong nhiệm kỳ hai.