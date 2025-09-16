VIDEO: Nga phóng tên lửa siêu vượt âm Zircon trong cuộc tập trận Zapad-2025 16/09/2025 07:22

Ngày 15-9, Bộ Quốc phòng Nga đã trình diễn tên lửa hành trình siêu vượt âm mang đầu đạn hạt nhân Zircon trong khuôn khổ cuộc tập trận Zapad 2025 cùng Belarus, theo đài RT.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa siêu vượt âm Zircon nhắm vào một mục tiêu trên biển Barents (phía bắc của Nga). Vụ phóng được thực hiện từ khinh hạm Đô đốc Golovko của Hạm đội phương Bắc, vốn được Moscow mô tả là “tàu diệt hạm” nhờ hệ thống phóng thẳng đứng tương thích với Zircon.

“Dữ liệu giám sát khách quan nhận được theo thời gian thực cho thấy mục tiêu đã bị phá hủy trực tiếp” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đồng thời nhấn mạnh khu vực đã được phong tỏa trước đó.

Đoạn video Nga phóng tên lửa siêu vượt âm Zircon và cảnh các máy bay chiến đấu tham gia huấn luyện trong khuôn khổ cuộc tập trận Zapad-2025 hôm 15-9. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga/RT

Zircon được coi là một trong những tên lửa siêu vượt âm lợi hại nhất nhờ tốc độ và khả năng cơ động, khiến hệ thống phòng thủ phương Tây, kể cả Patriot, khó có thể đánh chặn.

Zircon có tầm bắn tới 1.000 km và được cho có thể đạt vận tốc Mach 9, tức gấp 9 lần tốc độ âm thanh.

Cuộc tập trận Zapad-2025 kéo dài 5 ngày diễn ra trên lãnh thổ Nga, Belarus, biển Baltic và biển Barents, với sự tham gia của khoảng 13.000 binh sĩ cùng nhiều tàu chiến và máy bay các loại.

Các nội dung của cuộc tập trận bao gồm chống phá hoại, tác chiến bằng UAV, chiến tranh điện tử và kịch bản tấn công nhằm tăng cường khả năng phối hợp khi một trong hai nước bị tấn công.

Cuộc tập trận Zapad-2025 cũng có sự tham gia của tên lửa tầm trung siêu vượt âm Oreshnik. Đây là loại vũ khí được Nga ra mắt năm ngoái, được cho có sức hủy diệt tương đương một vụ nổ hạt nhân chiến thuật cường độ thấp.