Trung Quốc cảnh báo khả năng phương Tây áp thuế liên quan mua dầu Nga 15/09/2025 18:49

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh quan hệ Trung-Nga là “chính đáng" và sẽ “đối phó quyết liệt” nếu bị áp thuế liên quan vấn đề mua dầu Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm ngày 15-9 tuyên bố nước này sẽ thực hiện các “biện pháp đối phó quyết liệt” nếu bị áp thuế liên quan vấn đề mua dầu Nga, theo hãng thông tấn Xinhua.

"Trong trường hợp các quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc bị xâm phạm, chúng tôi sẽ có những biện pháp đối phó quyết liệt và sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mình" - ông Lâm Kiếm nhấn mạnh tại cuộc họp báo.

Ông Lâm lưu ý rằng quan hệ hợp tác thương mại, kinh tế và năng lượng bình thường của Trung Quốc với các nước trên thế giới, bao gồm cả Nga, là “chính đáng, hợp pháp và hoàn toàn không thể bị chỉ trích".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: DPA

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lên tiếng gọi các động thái của Mỹ quanh việc áp thuế quan các nước mua dầu Nga là “điển hình của sự bắt nạt đơn phương và cưỡng ép kinh tế”.

Theo ông Lâm, những động thái đó làm “suy yếu các quy tắc kinh tế thương mại quốc tế” và “đe dọa đến an ninh và ổn định của chuỗi công nghiệp và cung ứng toàn cầu”.

Đề cập vấn đề xung đột Nga-Ukraine, ông Lâm nhấn mạnh lập trường của Trung Quốc về cuộc xung đột vẫn không thay đổi và rõ ràng. Bắc Kinh tin rằng đối thoại và đàm phán là "cách khả thi duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng".

Hiện phía Mỹ chưa có phản ứng trước các phát ngôn của ông Lâm.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Washington đang gây sức ép buộc các nước thuộc Nhóm G7 và NATO áp đặt thêm thuế quan đối với các nước mua dầu Nga.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 12-9 đã kêu gọi các nước G7 áp đặt “thuế quan có ý nghĩa” đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ nhằm gây sức ép buộc các nước này ngừng mua dầu Nga, theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13-9 cũng lên tiếng nói rằng các quốc gia NATO nên áp thuế quan “từ 50% đến 100% lên Trung Quốc" nhằm "phá kìm kẹp" của Bắc Kinh đối với Moscow và giúp kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine.