Qatar tiếp Ngoại trưởng Mỹ, bàn hợp tác quốc phòng sau cuộc không kích của Israel 16/09/2025 20:37

(PLO)- Quốc vương Qatar - ông Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gặp nhau tại thủ đô Doha (Qatar) để thảo luận về quan hệ song phương, hợp tác quốc phòng cũng như vụ tấn công của Israel vào Doha.

Ngày 16-9, Quốc vương Qatar - ông Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gặp nhau tại thủ đô Doha (Qatar) để thảo luận về quan hệ giữa hai nước, vụ tấn công của Israel nhằm vào Doha và cuộc chiến ở Gaza, kênh Al Jazeera dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar.

“Trong cuộc họp, hai bên đã đề cập các vấn đề liên quan quan hệ chiến lược giữa hai nước, cũng như những cách thức để tăng cường hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng. Họ cũng thảo luận về những diễn biến khu vực và quốc tế mới nhất, đặc biệt hậu quả từ cuộc tấn công của Israel nhằm vào Doha” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, ông Majed al-Ansari, nói.

“Quan hệ của chúng tôi với Mỹ mang tính chiến lược, đặc biệt ở cấp độ quốc phòng” - ông al-Ansari nói thêm.

Quốc vương Qatar - ông Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: ANADOLU AGENCY/BỘ NGOẠI GIAO MỸ

Ông al-Ansari nhấn mạnh quyết tâm của Qatar trong việc bảo vệ chủ quyền và thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn tái diễn một cuộc tấn công như vậy.

Theo nhà ngoại giao Qatar, vụ không kích của Israel nhằm vào nơi ở của Hamas tại Doha đã cho thấy sự cấp bách của một thỏa thuận quốc phòng chung mới giữa Mỹ và Qatar.

“Chúng tôi hoàn toàn quyết tâm bảo vệ chủ quyền của mình và thực hiện các biện pháp để ngăn chặn tái diễn những cuộc tấn công như vậy” - ông al-Ansari nói thêm.

Người phát ngôn cho biết thêm rằng Doha đánh giá cao sự ủng hộ của các nước Ả Rập và Hồi giáo thể hiện tình đoàn kết với Qatar sau vụ không kích của Israel.

Ông al-Ansari cũng khẳng định Washington đã có thông tin cho Qatar về cuộc tấn công 50 phút trước khi cuộc tấn công xảy ra.

“Thông điệp gửi đến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế mà không chịu trách nhiệm sẽ không thể tiếp diễn” - ông al-Ansari nói.

Về khả năng đàm phán xung đột Israel-Hamas, người phát ngôn cho rằng các cuộc thương lượng “hiện không thực tế, bởi ông Netanyahu muốn ám sát bất kỳ ai đàm phán với ông ta và ném bom vào quốc gia trung gian”.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Rubio đã tái khẳng định “mối quan hệ song phương vững mạnh” giữa Mỹ và Qatar, đồng thời cảm ơn Doha “vì những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Gaza và đưa tất cả con tin trở về”.

Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh “sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với an ninh và chủ quyền của Qatar, đồng thời thảo luận về cam kết chung vì một khu vực an toàn và ổn định hơn”.

Chuyến thăm ngắn của ông Rubio đến Qatar diễn ra một ngày sau chuyến đi Israel, nơi ông đã hội đàm với ông Netanyahu.

Trước khi rời Israel, ông Rubio cho biết Washington và Doha đang tiến gần đến việc hoàn tất một thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng.

“Chúng tôi có quan hệ đối tác chặt chẽ với phía Qatar. Thực tế là chúng tôi đã có một thỏa thuận hợp tác quốc phòng, và chúng tôi đang ở giai đoạn gần như hoàn tất” - ông Rubio nói với báo giới trước khi rời Tel Aviv sang Doha.

Khi nói về vai trò của Qatar trong việc làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Gaza, ông Rubio cho biết: “Chúng tôi sẽ đề nghị Qatar tiếp tục làm những gì họ đã làm”.

Israel chưa bình luận về cuộc gặp giữa Quốc vương Qatar và Ngoại trưởng Mỹ.