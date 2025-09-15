Thủ tướng Qatar kêu gọi thế giới 'ngừng sử dụng tiêu chuẩn kép', trừng phạt Israel 15/09/2025 05:50

(PLO)- Thủ tướng Qatar - ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani kêu gọi cộng đồng quốc tế “ngừng sử dụng tiêu chuẩn kép” và trừng phạt Israel sau vụ không kích ở Doha.

Ngày 14-9, Thủ tướng Qatar - ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani kêu gọi cộng đồng quốc tế “ngừng sử dụng tiêu chuẩn kép” và hãy trừng phạt Israel vì “hành động sai trái”, theo hãng tin AFP.

Phát biểu của ông Al Thani được đưa ra tại cuộc họp trước thềm hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của các nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo do Qatar tổ chức liên quan vụ Israel không kích vào các lãnh đạo Hamas tại thủ đô Doha (Qatar) hồi tuần trước.

“Đã đến lúc cộng đồng quốc tế ngừng sử dụng tiêu chuẩn kép và trừng phạt Israel vì tất cả những hành vi sai trái mà họ đã gây ra. Israel cần phải hiểu rằng cuộc chiến hủy diệt đang tiếp diễn mà nhân dân Palestine anh em của chúng tôi đang phải hứng chịu, với mục tiêu trục xuất người Palestine khỏi mảnh đất của mình, sẽ không thể thành công” - ông Al Thani nói.

Thủ tướng Qatar - ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Ảnh: Karim Jaafar/AFP

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar - ông Majed al-Ansari, cuộc họp của các nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo, dự kiến diễn ra vào ngày 15-9, sẽ xem xét “một dự thảo nghị quyết về vụ tấn công của Israel nhằm vào Qatar”.

Trong số các lãnh đạo tham dự sẽ có Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian và Thủ tướng Iraq - ông Mohammed Shia al-Sudani. Tổng thống Palestine - ông Mahmud Abbas đã đến Doha vào ngày 14-9.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng được cho là sẽ tham dự, theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ.

Vẫn chưa rõ Thái tử Mohammed bin Salman, nhà lãnh đạo trên thực tế của Saudi Arabia, có tham dự hay không, dù ông đã thăm Qatar hồi đầu tuần này để thể hiện tình đoàn kết láng giềng.

Ông Bassem Naim - thành viên Bộ Chính trị Hamas - cho biết nhóm này hy vọng hội nghị thượng đỉnh sẽ đưa ra “một lập trường dứt khoát và thống nhất của thế giới Ả Rập - Hồi giáo” cũng như “các biện pháp rõ ràng và cụ thể” đối với Israel và cuộc chiến ở Dải Gaza.

Israel chưa bình luận về phát ngôn của thủ tướng Qatar cũng như cuộc gặp sắp tới của lãnh đạo các nước Ả Rập và Hồi giáo.