Ngoại trưởng Mỹ sang Jerusalem sau vụ Israel không kích Qatar 14/09/2025 09:07

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lưu ý rằng việc Israel không kích Qatar là "sự đã rồi" song cho biết sẽ thảo luận về ảnh hưởng của vụ việc đối với tiến trình hoà bình cho Gaza.

Ngày 13-9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã lên máy bay sang Israel trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông vẫn còn bất định đặc biệt sau vụ chính quyền Tel Aviv không kích Doha (Qatar) nhằm vào giới lãnh đạo phong trào Hồi giáo Hamas cách đó chưa đầy 1 tuần, theo tờ The Times of Israel.

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết trong ngày 14-9 (giờ địa phương) Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ cùng ông Rubio tới thăm Bức tường Than khóc linh thiêng ở TP Jerusalem.

Chưa có thông tin về các cuộc họp chính thức giữa ông Rubio với giới chức nước chủ nhà Israel.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trả lời báo giới hôm 13-9 tại đường băng của căn cứ Andrews (bang Maryland) trước khi lên máy bay sang thăm Israel. Ảnh: AFP

Trả lời báo giới tại Mỹ trước khi lên máy bay sang Israel, ông Rubio nhấn mạnh rằng “mối quan hệ Mỹ-Israel rất bền chặt” và “vẫn đang tiếp tục bền chặt”.

Ông Rubio nhắc lại việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ một cách công khai sự “không hài lòng” về vụ Israel không kích Qatar, song lưu ý rằng “chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi”.

Ông Rubio cho rằng Mỹ “có ảnh hưởng” lên Israel vì hai bên “đã hợp tác trong rất nhiều vấn đề” và trong chuyến thăm lần này, ông sẽ thảo luận về những tác động của vụ việc đối với “những nỗ lực giải cứu tất cả các con tin, loại bỏ Hamas, chấm dứt cuộc chiến này”.

Ngay trước chuyến thăm Israel, ông Rubio đã tiếp Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar - ông Mohammed bin Abdulrahman al-Thani tại Washington (Mỹ) và có nhắc tới vụ Israel không kích Qatar.

Ngày 13-9, ông al-Thani đã tới Washington và có cuộc hội đàm với Phó Tổng thống JD Vance và ông Rubio tại Nhà Trắng, trước khi tới TP New York dùng bữa tối cùng Tổng thống Trump và đặc phái viên Steve Witkoff.

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết ông al-Thani đã thảo luận với ông Vance và ông Rubio về “mối quan hệ chiến lược chặt chẽ giữa Qatar với Mỹ và các cách thức thúc đẩy mối quan hệ này, bên cạnh việc thảo luận về các diễn biến trong khu vực”.

Ông al-Thani tái khẳng định quyết tâm “Qatar sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ an ninh và bảo vệ chủ quyền của mình trước cuộc tấn công trắng trợn của Israel”.

Mỹ chưa công bố thông tin liên quan các cuộc gặp này.

Ngày 9-9, Israel đã thực hiện “cuộc tấn công chính xác” nhằm vào ban lãnh đạo của Hamas đang có mặt tại Qatar. Cả Tel Aviv, Doha và Washington đều tuyên bố Nhà Trắng không liên quan gì tới việc Israel không kích Qatar.

Tờ The Times of Israel hôm 13-9 cho rằng Thủ tướng Netanyahu đã ngầm thừa nhận vẫn chưa đạt được mục tiêu của cuộc tấn công.

Trong một bài đăng cùng ngày 13-9 trên mạng xã hội X, ông Netanyahu viết rằng việc hạ diệt giới lãnh đạo Hamas tại Qatar “sẽ loại bỏ trở ngại chính cho việc thả tất cả con tin và chấm dứt chiến tranh”, ám chỉ rằng những nhân vật cấp cao của phong trào Hồi giáo này vẫn còn sống sau vụ Israel không kích Qatar hôm 9-9.

Giới chức Israel chưa có bình luận về suy đoán này.