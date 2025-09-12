Ông Netanyahu: 'Sẽ không có Nhà nước Palestine' 12/09/2025 17:31

(PLO)- Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu đã ký thỏa thuận thúc đẩy kế hoạch mở rộng khu định cư E1 ở Bờ Tây và cho biết “sẽ không có Nhà nước Palestine”.

Tối 11-9, trong buổi làm việc tại khu định cư Ma'ale Adumim ở Bờ Tây, ngoại ô Jerusalem, Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu đã ký thỏa thuận thúc đẩy kế hoạch mở rộng khu định cư E1. Trong buổi làm việc, ông Netanyahu cũng tuyên bố “sẽ không có Nhà nước Palestine”, theo tờ The Times of Israel.

"Chúng tôi sẽ thực hiện lời hứa rằng sẽ không có Nhà nước Palestine, nơi này thuộc về chúng tôi" – ông Netanyahu phát biểu trong buổi làm việc.

Ông Netanyahu cho biết dự án này là "hiện thực hóa một tầm nhìn, một điều gì đó rất lớn đang diễn ra ở đây".

Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu hôm 11-9. Ảnh: Menahem Kahana/AFP

Theo The Times of Israel, lễ ký hôm 11-9 chỉ mang tính thủ tục vì kế hoạch xây dựng hơn 3.400 căn nhà mới tại khu định cư E1 ở Bờ Tây đã chính thức được Hội đồng Quy hoạch Cấp cao thuộc Cơ quan Dân sự – một cơ quan của Bộ Quốc phòng Israel – phê duyệt.

Tổng vốn đầu tư cho dự án, bao gồm việc xây dựng đường sá và nâng cấp cơ sở hạ tầng chính, ước tính gần 1 tỉ USD.

Những người ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho rằng dự án E1 trên thực tế sẽ cắt đứt Đông Jerusalem khỏi Bờ Tây và gây tổn hại nghiêm trọng đến khả năng tồn tại trong tương lai của Nhà nước Palestine.

Tổ chức Peace Now của Israel – tổ chức ủng hộ giải pháp hai nhà nước – gần đây cho rằng kế hoạch E1 là "kẻ thù chết người đối với tương lai của Israel và kẻ thù của bất kỳ cơ hội nào để đạt được giải pháp hòa bình hai nhà nước".

Hôm 11-9, ông Nabil Abu Rudeineh – người phát ngôn của tổng thống Palestine – khẳng định rằng một nhà nước Palestine với Đông Jerusalem là thủ đô là chìa khóa cho hòa bình trong khu vực. Ông Rudeineh gọi Nhà nước Palestine và giải pháp hai nhà nước là "không thể thay đổi".

Bộ Ngoại giao Palestine trước đó cũng đã lên án quyết định của Israel với lý do dự án khu định cư E1 “phá vỡ sự thống nhất về địa lý và nhân khẩu, củng cố việc chia cắt Bờ Tây bị chiếm đóng thành những khu vực và vùng đất biệt lập, tách rời nhau, biến chúng thành những nhà tù thực sự”.