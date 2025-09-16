Israel bác báo cáo của ủy ban điều tra LHQ kết luận nước này phạm tội diệt chủng ở Gaza 16/09/2025 20:21

(PLO)- Israel kêu gọi giải tán một Ủy ban Điều tra của Liên Hợp Quốc sau khi ủy ban này công bố một báo cáo trong đó kết luận Israel đã phạm tội diệt chủng ở Dải Gaza.

Ngày 16-9, Israel bác bỏ báo cáo của một Ủy ban Điều tra của Liên Hợp Quốc (LHQ), trong đó kết luận Israel đã phạm tội diệt chủng ở Dải Gaza đồng thời các quan chức cấp cao Israel, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã kích động những hành động này, theo hãng tin Reuters.

Trước đó, cũng trong ngày 16-9, Ủy ban Điều tra quốc tế độc lập của LHQ (COI) lên tiếng rằng kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát Tel Aviv đã thực hiện bốn trong năm hành vi diệt chủng được định nghĩa trong Công ước Diệt chủng năm 1948. Các hành vi này gồm: giết người; gây tổn hại nghiêm trọng về thể chất hoặc tinh thần; cố ý áp đặt các điều kiện sống nhằm hủy diệt người Palestine toàn bộ hoặc một phần; và áp đặt các biện pháp nhằm ngăn chặn sinh sản.

Ủy ban kêu gọi Israel “chấm dứt tội diệt chủng ở Gaza” và kêu gọi các quốc gia thành viên LHQ ngừng chuyển giao vũ khí cũng như truy tố các cá nhân hoặc công ty đồng lõa trong tội ác diệt chủng.

Ủy ban viện dẫn bằng chứng từ các cuộc phỏng vấn với nạn nhân, nhân chứng, bác sĩ, tài liệu nguồn mở đã được xác thực và phân tích ảnh vệ tinh thu thập từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào TP Gaza ngày 16-9. Ảnh: Mohammed Saber/EPA/Shutterstock

Ủy ban cũng kết luận rằng các tuyên bố của ông Netanyahu và các quan chức khác là “bằng chứng trực tiếp về ý định diệt chủng”.

“Hôm nay chúng ta chứng kiến lời hứa ‘không bao giờ tái diễn’ bị phá vỡ và thử thách trước mắt toàn thế giới. Cuộc diệt chủng đang diễn ra ở Gaza là một sự phẫn nộ về đạo đức và một tình huống khẩn cấp về pháp lý” - bà Navi Pillay, Trưởng Ủy ban Điều tra và là cựu thẩm phán Tòa Hình sự Quốc tế (ICC), phát biểu trong cuộc họp báo tại Geneva.

“Trách nhiệm cho những tội ác này thuộc về chính quyền Israel ở cấp cao nhất, những người đã tổ chức một chiến dịch diệt chủng suốt gần hai năm nay với ý định cụ thể nhằm hủy diệt nhóm người Palestine ở Gaza” - bà Pillay nói thêm.

Bộ Ngoại giao Israel đã bác bỏ báo cáo của ủy ban, gọi đó là “giả tạo”, đồng thời cáo buộc những người soạn thảo là “tay sai của Hamas” và kêu gọi “ngay lập tức giải tán” hội đồng này.

“Báo cáo này hoàn toàn dựa trên những lời bịa đặt của Hamas và được các bên khác lặp lại. Israel kiên quyết bác bỏ báo cáo xuyên tạc và sai sự thật này, đồng thời kêu gọi ngay lập tức giải tán ủy ban điều tra” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Israel.

Tổng thống Israel - ông Isaac Herzog, người cũng bị nêu tên trong báo cáo, đã lên án kết luận của ủy ban LHQ.

“Trong khi Israel bảo vệ người dân của mình và tìm cách đưa các con tin trở về thì Ủy ban này lại ám ảnh việc đổ lỗi cho Nhà nước Do Thái, che đậy tội ác của Hamas và biến các nạn nhân của một trong những vụ thảm sát tồi tệ nhất thời hiện đại thành bị cáo” - ông Herzog nói.

Đại sứ Israel tại LHQ - ông Daniel Meron gọi báo cáo là “tai tiếng” và “giả tạo”.

“Israel hoàn toàn bác bỏ bài bôi nhọ được công bố hôm nay bởi ủy ban điều tra này” - ông Meron nói với báo giới.

Israel cáo buộc ủy ban mang động cơ chính trị chống lại Israel, đi chệch khỏi nhiệm vụ được giao và từ chối hợp tác.

Khi được hỏi về phản ứng trước bình luận của Israel, bà Pillay nói: “Tôi ước họ có thể chỉ ra chúng tôi đã sai ở đâu về các dữ kiện, hoặc đơn giản là hợp tác với chúng tôi”.

Theo Reuters, bản phân tích pháp lý dài 72 trang của COI là kết luận mạnh mẽ nhất của một cơ quan LHQ cho đến nay liên quan chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza.