Ông Trump tiếp ông Zelensky, thay đổi lập trường về xung đột Ukraine rằng Kiev có thể 'giành lại toàn bộ lãnh thổ' 24/09/2025 05:53

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump có những phát ngôn đáng chú ý về cục diện xung đột Ukraine và chuyện không phận NATO bị xâm phạm.

Ngày 23-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Ukraine vẫn có thể giành thắng lợi trong cuộc xung đột với Nga sau hơn 3 năm rưỡi giao tranh, dù lực lượng Kiev đã liên tục mất dần vị thế trên chiến trường những tháng gần đây.

Theo tờ The Kyiv Independent, đây được xem là sự thay đổi đáng chú ý trong giọng điệu của nhà lãnh đạo Mỹ về xung đột Ukraine.

Kể từ khi nhậm chức, ông Trump nhiều lần tìm cách đóng vai trò trung gian trong xung đột Ukraine, khởi xướng nhiều vòng đàm phán với giới chức Nga và tổ chức thượng đỉnh với Tổng thống Putin tại Alaska hồi giữa tháng 8.

Gần đây, ông bày tỏ sự thất vọng vì tiến trình hòa giải bế tắc, song vẫn gọi Nga là một cường quốc và cho rằng Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky “không có con bài nào trong tay".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) hội đàm cùng người đồng cấp Ukraine - ông Volodymyr Zelensky bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23-9. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Tuy nhiên, trong bài đăng trên Truth Social hôm 23-9, sau cuộc gặp với ông Zelensky bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 80 tại New York, ông Trump khẳng định ông tin rằng Kiev “đủ khả năng chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ” nếu tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Trump còn gọi Nga là “con hổ giấy”, cho rằng Moscow đã thất bại trong việc khuất phục Ukraine sau ba năm rưỡi giao tranh.

Tổng thống Mỹ cũng nói Nga đang rơi vào “khó khăn kinh tế nghiêm trọng” và đây là “thời điểm để Ukraine hành động”.

Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ không công bố gói viện trợ tài chính hay quân sự mới, mà chỉ nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục “cung cấp vũ khí cho NATO” để khối này tùy nghi sử dụng.

Trong cuộc họp báo chung với ông Zelensky tại New York hôm 23-9, ông Trump cũng gây chú ý khi tuyên bố các nước NATO nên bắn hạ máy bay Nga nếu xâm phạm không phận.

Khi được hỏi liệu NATO có nên khai hỏa vào các máy bay Nga bay vào lãnh thổ của khối hay không, ông Trump đáp: “Có, tôi nghĩ vậy”.

Trước câu hỏi tiếp theo về việc Mỹ có ủng hộ đồng minh NATO bắn hạ máy bay Nga hay không, ông Trump nhấn mạnh: “Điều đó còn tùy tình huống. Chúng tôi rất cứng rắn trong cam kết với NATO".

Khi được hỏi liệu còn tin tưởng Tổng thống Putin hay không, Tổng thống Trump đáp: “Khoảng một tháng nữa tôi sẽ cho các bạn biết”.

Trong những tuần gần đây, Nga nhiều lần bị cáo buộc vi phạm không phận một số nước thành viên NATO, gồm Ba Lan, Romania và Estonia. Các vụ việc gây thêm căng thẳng trong quan hệ giữa khối quân sự và chính quyền Moscow, vốn đã rất mong manh.

Phần mình, trong cuộc hội đàm với ông Trump, ông Zelensky cho biết tình hình chiến sự có tiến triển, khi quân Ukraine đã đẩy lùi được quân Nga khoảng 360 km trong vài tuần qua và gây tổn thất cho lực lượng Nga.

“Nhờ các binh sĩ của chúng tôi, chúng tôi có cơ hội này và sẽ tiếp tục cho đến khi Nga chấm dứt cuộc chiến” - ông Zelensky nói, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép.

"Chúng ta cần thêm áp lực và thêm lệnh trừng phạt [đối với Nga]" - ông Zelensky nhấn mạnh.