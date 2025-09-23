Ukraine chờ đợi gì từ hội đàm Trump-Zelensky tại New York? 23/09/2025 15:00

(PLO)- Hội đàm Trump-Zelensky dự kiến diễn ra bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong bối cảnh Kiev kỳ vọng sẽ thúc đẩy được các cam kết đảm bảo an ninh từ phương Tây.

Ngày 23-9 (giờ New York), Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky sẽ đến TP New York (Mỹ) dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và tham gia nhiều cuộc gặp song phương bên lề sự kiện.

Trong đó, tâm điểm chú ý là cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra vào ngày 23-9.

Đài RBC-Ukraine điểm lại những kỳ vọng xoay quanh chuyến đi và các sự kiện liên quan lãnh đạo Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) tại Nhà Trắng hồi tháng 8. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Gặp ông Trump và bảo đảm an ninh

Cả Washington lẫn Kiev đều xác nhận hội đàm Trump-Zelensky. Ngày 20-9, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Trump bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, theo hãng tin AFP.

Tổng thống Zelensky nói rằng sẽ có một cuộc gặp với tổng thống Mỹ, đồng thời nhấn mạnh sẽ bàn về các đảm bảo an ninh cho Ukraine và các biện pháp trừng phạt Nga.

Trước đó, hôm 16-9, Tổng thống Zelensky cho biết các nhóm đang chuẩn bị chi tiết. Ông Zelensky nhấn mạnh điều tích cực là “sau một thời gian dài nay các bảo đảm an ninh đã hiện diện trên giấy tờ và gần như hoàn tất. Còn vài chi tiết cần chốt lại. Chúng tôi muốn có lập trường rõ ràng hơn từ Mỹ. Họ ủng hộ và sẽ tham gia, nhưng chúng tôi mong đợi những bước đi cụ thể”.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng ông muốn có tín hiệu về “mức độ sẵn sàng của các đối tác trong việc cung cấp chính xác loại bảo đảm an ninh mà Ukraine cần”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đề cập khả năng này.

“Ông Trump đã nhiều lần điện đàm với [Tổng thống Nga Vladimir] Putin, nhiều lần gặp ông Zelensky, trong đó có thể sẽ thêm một lần nữa vào tuần tới tại New York” - ông Rubio nói với báo giới tuần trước.

Phía Nhà Trắng cũng xác nhận thông tin cuộc gặp sắp tới giữa ông Trump và ông Zelensky.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Ukraine gần nhất gặp nhau hôm 18-8 tại Nhà Trắng, ngay sau khi ông Trump hội đàm với Tổng thống Putin ở bang Alaska (Mỹ) hôm 15-8. Khi đó, ông Zelensky đi cùng với một số lãnh đạo châu Âu, cùng bàn thảo khung giải pháp kết thúc chiến sự, trong đó có vấn đề lãnh thổ và bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Đàm phán hòa bình

Bất chấp những tiến triển trong soạn thảo đảm bảo an ninh cho Ukraine, các cuộc đàm phán với Nga hầu như bị đình trệ. Tổng thống Trump gần như ngừng nhắc đến khả năng gặp ba bên Trump-Zelensky-Putin hay việc áp đặt thêm trừng phạt với Moscow.

Thay vào đó, chủ nhân Nhà Trắng chuyển trách nhiệm sang châu Âu, yêu cầu trước hết phải ngừng mua dầu Nga.

Theo ông Zelensky, vấn đề trừng phạt sẽ là chủ đề thứ hai mà ông sẽ nêu ra trong cuộc gặp với ông Trump.

“Nếu chiến sự tiếp diễn và không có động thái tiến tới hòa bình, chúng tôi trông đợi các lệnh trừng phạt. Đây là vấn đề thứ hai tôi sẽ nêu với Tổng thống Trump. Ông Trump chờ đợi châu Âu có bước đi mạnh mẽ. Tôi thì cho rằng chúng ta đang mất quá nhiều thời gian nếu cứ chần chừ, không áp đặt trừng phạt hay các biện pháp cần thiết khác” - ông Zelensky nói hôm 19-9.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Ukraine ủng hộ việc châu Âu tăng cường trừng phạt và áp thuế bổ sung đối với các quốc gia mua năng lượng Nga. Tuy nhiên, việc gộp nhiều biện pháp lại khiến sức ép lên Moscow triển khai khá chậm.

Theo đài Fox News, ông Trump đang chịu sức ép ngày càng lớn cả trong nước lẫn quốc tế vì sự thiếu quyết đoán với Nga. Tuy nhiên, đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy tổng thống Mỹ sẽ thay đổi lập trường này.

Huy động sự ủng hộ quốc tế

Ngoài cuộc gặp tổng thống Mỹ, phái đoàn Ukraine còn có nhiều sự kiện bên lề tuần lễ cấp cao Đại hội đồng. Trong đó, Ukraine và Canada sẽ đồng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh liên quan cuộc chiến, dự kiến có khoảng 38 phái đoàn quốc tế tham dự.

Ông Zelensky cho biết sẽ có hàng loạt cuộc gặp song phương về kinh tế, công nghệ, quốc phòng và khai khoáng. Ngoài ra, nhiều khả năng sẽ có cuộc gặp giữa Đệ nhất phu nhân Ukraine và Mỹ để bàn về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Bộ Ngoại giao Ukraine nhấn mạnh phần quan trọng trong chuyến đi là loạt cuộc gặp song phương và đa phương giữa tổng thống Ukraine và ngoại trưởng Ukraine với lãnh đạo, quan chức các khu vực từ châu Âu, Bắc Mỹ đến châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh và Trung Đông.