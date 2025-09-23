Chiến sự Nga-Ukraine 23-9: Ukraine phá chiến thuật 'cắn và giữ' của Nga ở Donetsk; Nga nói hạ 1.500 lính Ukraine trong ngày 23/09/2025 08:14

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có tin Nga đánh mạnh tại Donetsk trong bối cảnh Ukraine giành được một số khu vực ở Pokrovsk; Lần đầu tiên Ukraine phá hủy thủy phi cơ của Nga tại Crimea.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn diễn ra ác liệt trên khắp mặt trận.

Ukraine giành lại đất ở Pokrovsk

Cập nhật chiến sự ngày 22-9, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng Ukraine và Nga đã xảy ra 83 cuộc giao tranh trên khắp mặt trận, trong đó những trận chiến ác liệt nhất được ghi nhận ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Trước đó cùng ngày, Tổng tư lệnh Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi thông báo rằng trong ngày 21-9, lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát 1,3 km2 và tiến hành các chiến dịch tìm kiếm và tiêu diệt đối phương trên diện tích 2,1 km2 tại Pokrovsk.

Lính Ukraine khai hỏa vào cứ điểm Nga ở thị trấn Toretsk (tỉnh Donetsk) hồi cuối tháng 8. Ảnh: ANADOLU

Theo ông Syrskyi, trong quá trình tác chiến, Ukraine đã khiến 65 lính Nga thương vong, trong đó có 43 quân thiệt mạng. Cạnh đó, Ukraine cũng phá hủy 11 thiết bị quân sự, bao gồm 4 hệ thống pháo binh, 6 máy bay không người lái (UAV) và 1 xe mô tô.

Trong diễn biến liên quan, ông Viktor Trehubov - người phát ngôn của nhóm quân chiến lược tác chiến Dnipro - cho biết quân Nga xâm nhập tuyến phòng thủ đầu tiên của Ukraine gần TP Dobropillia (tỉnh Donetsk) bằng các nhóm nhỏ. Sau đó, Nga kết hợp các nhóm nhỏ này với một nhóm lớn hơn nhằm chiếm giữ các cứ điểm và cố gắng tạo đột phá.

Tiếp đến, quân Nga cố gắng củng cố những gì đã chiếm được và đưa quân tiếp viện vào. Tuy nhiên, đến thời điểm đó, Ukraine bắt đầu tấn công, phá hủy hậu cần Nga và khiến Nga mất đất. Theo ông Trehubov, quân Nga đã phân tán quân quá mỏng ở tiền tuyến và hiện tại cũng không thể cung cấp đủ nhu yếu phẩm.

Ukraine lần đầu tiên phá thủy phi cơ Be-12 Chayka Nga

Ngày 22-9, Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết UAV của lực lượng Ukraine đã bắn trúng 2 chiếc thuỷ phi cơ Be-12 Chayka của Nga ở bán đảo Crimea, theo tờ Kyiv Independent.

Theo thông báo của HUR, vụ tấn công do đơn vị đặc nhiệm Prymary (bóng ma) của HUR thực hiện vào ngày 21-9. Đơn vị này đã thực hiện nhiều cuộc tấn công thành công bằng UAV vào các tài sản quân sự Nga kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ năm 2022 nhưng đây là lần đầu tiên trong lịch sử đơn vị này nhắm vào Be-12 Chayka.

Video do HUR công bố, được cho là Ukraine phá hủy 2 chiếc thuỷ phi cơ Be-12 Chayka của Nga ở bán đảo Crimea. Nguồn: HUR

Be-12 Chayka là thủy phi cơ chống ngầm do Liên Xô thiết kế được trang bị các hệ thống vũ khí tối tân dùng để phát hiện và tấn công tàu ngầm. Được đưa vào sử dụng từ thập niên 1960, loại máy bay này từng được quân đội Liên Xô, sau đó là quân đội Nga, Ukraine và một số quốc gia khác sử dụng.

Một ngày trước đó, vào ngày 21-9, HUR thông báo rằng cơ quan này đã phá hủy ba chiếc trực thăng Mi-8 của Nga và một trạm radar ở Crimea.

Nga: Hơn 1.500 lính Ukraine thương vong, 339 UAV bị hạ

Về phần mình, cập nhật chiến sự ngày 22-9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã giành được khu định cư Kalinovskoye ở tỉnh Dnipropetrovsk, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã khiến khoảng 1.535 lính Ukraine thương vong. Trong đó Nhóm tác chiến trung tâm, chủ yếu hoạt động ở tỉnh Donetsk, gây ra nhiều thiệt hại về nhân lực cho Ukraine nhất với 550 thương vong.

Quân Nga cũng bắn hạ 7 quả bom dẫn đường, 2 tên lửa của hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất và 339 UAV Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân Nga đã tấn công các kho đạn dược, nhà máy sản xuất UAV và các địa điểm triển khai quân đội của Ukraine tại 147 khu vực.