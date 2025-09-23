Nhà Trắng bình luận đề xuất gia hạn hiệp ước hạt nhân Nga-Mỹ của ông Putin 23/09/2025 06:13

(PLO)- Nhà Trắng cho rằng đề xuất gia hạn hiệp ước hạt nhân New START mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra nghe có vẻ "khá ổn".

Ngày 22-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow sẽ tiếp tục tuân thủ Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) đã ký với Mỹ trong một năm sau khi hiệp ước này hết hạn vào tháng 2 tới, với điều kiện Washington cũng đồng ý làm như vậy, theo đài RT.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga, ông Putin nhắc lại rằng “thành tựu chính trị và ngoại giao quan trọng gần đây nhất trong lĩnh vực ổn định chiến lược là việc ký kết Hiệp ước New START giữa Nga và Mỹ vào năm 2010”. Theo ông, trong gần 15 năm, thỏa thuận này đã đóng vai trò xây dựng trong việc duy trì sự cân bằng và khả năng dự đoán trong lĩnh vực vũ khí tấn công chiến lược.

“Hiệp ước New START sẽ hết hạn vào ngày 5-2-2026, báo hiệu sự kết thúc của hiệp ước quốc tế cuối cùng trực tiếp hạn chế năng lực tên lửa hạt nhân. Việc từ bỏ hoàn toàn di sản của hiệp ước này, xét trên nhiều khía cạnh, sẽ là một sai lầm nghiêm trọng và thiển cận. Nó cũng sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến các mục tiêu của Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân” - ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo ông Putin, để ngăn chặn sự xuất hiện của một cuộc chạy đua vũ trang chiến lược mới và duy trì mức độ dự đoán và kiềm chế chấp nhận được, Nga cho rằng việc duy trì nguyên trạng được thiết lập theo Hiệp ước New START trong thời điểm biến động này là hợp lý. Theo đó, Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các hạn chế về số lượng trọng tâm của hiệp ước hạt nhân này trong một năm sau ngày 5-2-2026.

“Sau ngày đó, dựa trên đánh giá cẩn thận về tình hình, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định chắc chắn về việc có nên duy trì các hạn chế tự nguyện này hay không. Chúng tôi tin rằng biện pháp này chỉ khả thi nếu Mỹ hành động với tinh thần tương tự và kiềm chế các bước đi làm suy yếu hoặc phá vỡ cán cân răn đe hiện có” - ông Putin bày tỏ.

Về phần mình, ngày 22-9, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã biết về lời đề nghị của Tổng thống Putin về việc gia hạn hiệp ước hạt nhân giữa hai nước thêm một năm.

"Tổng thống Trump đã biết về đề xuất này của Tổng thống Putin và tôi sẽ để ông ấy bình luận sau. Tôi nghĩ nó nghe có vẻ khá ổn nhưng ông ấy muốn tự mình đưa ra một số bình luận về vấn đề này" - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.

Hiệp ước New START có hiệu lực từ năm 2011, giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược được mỗi bên Moscow và Washington triển khai ở mức tối đa là 1.550 đầu đạn.

Thỏa thuận này cũng giới hạn số lượng bệ phóng và máy bay ném bom hạng nặng có khả năng mang vũ khí hạt nhân ở mức 800 và thiết lập chế độ giám sát lẫn nhau và thông báo cho nhau.

Hai nước đã gia hạn thỏa thuận đến tháng 2-2026 ngay sau khi Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden nhậm chức vào tháng 1-2021.