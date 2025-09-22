Trung Quốc khẩn trương ứng phó khi siêu bão Ragasa sắp đổ bộ 22/09/2025 17:32

(PLO)- Các tỉnh miền nam Trung Quốc chuẩn bị ứng phó khi bão siêu bão Ragasa tiến gần, nhiều trường cho học sinh nghỉ học.

Ngày 22-9, Bộ Quản lý Khẩn cấp, Trụ sở Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp IV tại các tỉnh Quảng Đông, Hải Nam và Phúc Kiến khi bão siêu bão Ragasa tiến gần, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Một tổ công tác của bộ này cũng đã được khẩn trương cử đến Quảng Đông để chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt tại địa phương.

Bão Ragasa đã mạnh lên thành siêu bão vào ngày 21-9 và dự kiến sẽ đổ bộ từ khu vực Sơn Vĩ (tỉnh Quảng Đông) đến Văn Xương (tỉnh Hải Nam) vào ngày 24-9.

Trung Quốc khẩn trương ứng phó khi siêu bão Ragasa sắp đổ bộ. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc Biển Đông và khu vực ven biển miền nam Trung Quốc sẽ hứng chịu gió mạnh và mưa lớn từ ngày 23 đến 26-9.

Nhiều khu vực rộng lớn tại Quảng Đông, phía nam Phúc Kiến và Hải Nam được dự báo sẽ có mưa lớn kéo dài, một số nơi có thể xuất hiện mưa bão nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Trung Quốc áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp bốn cấp, trong đó cấp I là mức nghiêm trọng nhất.

Tại TP Thâm Quyến (Quảng Đông), toàn bộ trường mẫu giáo, tiểu học và trung học sẽ nghỉ học vào ngày 23 và 24-9.

Ông Vương Trường Tiếu - Giám đốc phòng phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai thuộc Cục Quản lý Khẩn cấp Thâm Quyến cho biết TP đang chuẩn bị sơ tán 400.000 người dân sống tại các khu vực dễ bị ngập lụt.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), Hãng hàng không Qantas cho biết Sân bay Quốc tế Hong Kong sẽ tạm ngừng toàn bộ chuyến bay chở khách trong 36 giờ kể từ tối 23-9.

Theo Qantas, sân bay Hong Kong sẽ đóng cửa từ 20 giờ ngày 23-9 đến 8 giờ sáng 25-9 (giờ địa phương).

Người phát ngôn Cơ quan Quản lý Sân bay Hong Kong cho biết đơn vị đang theo dõi sát tình hình siêu bão Ragasa và đã bắt đầu triển khai các biện pháp ứng phó, nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc đóng cửa.