Siêu bão RAGASA ảnh hưởng đến TP.HCM thế nào? 22/09/2025 10:57

(PLO)- Ảnh hưởng của siêu bão RAGASA, dự báo thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ từ trưa, chiều đến tối ngày 22-9 có mưa, mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ ngày 22-9, siêu bão RAGASA đang ở khoảng 19,3°N; 123,1°E, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 200 km về phía Đông Bắc, với cường độ cấp 16-17 (184–220 km/giờ), giật trên cấp 17. Siêu bão RAGASA nằm trong nhóm siêu bão mạnh nhất từng xuất hiện trên Biển Đông.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ siêu bão RAGASA phát lúc 8 giờ ngày 22-9. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia

Dự báo tối 22-9, siêu bão RAGASA sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm, di chuyển nhanh khoảng 20 km/giờ và duy trì cường độ cực đại cấp 16-17, giật trên cấp 17 trong ngày 22-9 đến 23-9, tương đương hoặc vượt cường độ mạnh nhất của bão số 3 (Yagi) năm 2024.

Đến sáng 25-9, bão có khả năng tiến vào Vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 12–14, giật cấp 15–16 và dự báo ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Các trung tâm dự báo quốc tế và Việt Nam đều nhận định siêu bão RAGASA có hoàn lưu rất rộng, quỹ đạo và cường độ còn phức tạp do tương tác với khối không khí lạnh đầu mùa, chỉ cần bão lệch 50–100 km sẽ gây khác biệt lớn về phạm vi và mức độ tác động.

Dự báo từ ngày 23-9, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-14, vùng gần tâm bão cấp 15–17, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10 m, biển động dữ dội. Từ ngày 24-9 đến 26-9, Vịnh Bắc Bộ và ven biển Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ khả năng có gió mạnh cấp 9-12, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 15-16, kèm mưa lớn diện rộng.

Liên quan tình hình thời tiết của TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy Văn Nam Bộ, trưa và chiều 22-9, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nối với siêu bão RAGASA ở phía Đông của Philippines. Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn, có cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam hạ trục xuống phía Nam và hoạt động suy yếu.

Từ hình thái trên, thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ dự báo từ trưa, chiều đến tối ngày 22-9, có mưa, mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 29-32 độ C.

Dự báo trong hai đến ba ngày tới, tại Nam Bộ, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc nối với cơn bão RAGASA ở vùng biển ngoài khơi phía Đông Philippines. Khoảng ngày 23-9 siêu bão di chuyển vào khu vực Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 9. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

Theo đó, thời tiết ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ trong hai đến ba ngày tới ban ngày có nắng gián đoạn. Trưa chiều và tối có mưa, mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to.