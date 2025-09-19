Biển Đông sắp đón siêu bão RAGASA 19/09/2025 14:44

(PLO)- Dự báo chỉ vài ngày nữa, bão RAGASA có khả năng mạnh lên thành siêu bão RAGASA. Đây là cơn bão rất mạnh, dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam.

Ngày 19-9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia đã phát bản tin đầu tiên cảnh báo về cơn bão RAGASA, hiện đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Philippines.

Bão RAGASA có thể mạnh lên thành siêu bão RAGASA

Hồi 7 giờ, tâm bão ở khoảng 15,7°N; 131,9°E, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 1000km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (62–74 km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo khoảng ngày 23-9, bão RAGASA đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 năm 2025.

Đáng chú ý, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo, bão RAGASA là cơn bão rất mạnh, có thể mạnh lên thành siêu bão RAGASA với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Dự báo đường đi của bão số 8 và bão RAGASA. Trong đó, bão RAGASA được dự báo có thể mạnh lên thành siêu bão RAGASA.

Dự báo từ chiều và đêm 22-9, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9.

Từ ngày 23-9, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão/siêu bão RAGASA với cường độ rất mạnh, cấp 14–16, giật trên cấp 17.

Sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo vào giữa tuần tới cơn bão này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, gây gió mạnh và mưa lớn tại Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào Huế.

Hiện Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của cơn bão này.

Về cơn bão số 8, ngày 19-9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng cho biết bão số 8 đang đi về phía đất liền Trung Quốc. Lúc 10 giờ, tâm bão ở khoảng 22,4°N; 115,3°E, trên vùng biển phía Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75–88 km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15–20 km/h.

Dự báo chiều đến đêm nay, bão số 8 sẽ đổ bộ Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 8, vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8–9, giật cấp 11, sóng cao 3,0–5,0m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.