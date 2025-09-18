Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, khả năng đêm nay thành bão số 8 18/09/2025 10:11

(PLO)- Dự báo trong ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 8.

Sáng 18-9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới đã di chuyển vào Biển Đông.

Lúc 7, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ cấp 7, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo trong ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 8. Đến khoảng 7 giờ sáng mai, 19-9, bão số 8 với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11 khi ở trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, khả năng đêm nay mạnh lên thành bão số 8.

“Khoảng tối và đêm mai, bão đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sau đó, bão đi sâu vào đất liền, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần”, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3,0-5,0m. Biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.