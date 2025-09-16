Biển Đông sắp có bão số 8 16/09/2025 16:32

(PLO)- Dự báo khoảng trưa và chiều ngày 18-9, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông và sẽ mạnh lên thành bão số 8.

Chiều 16-9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia phát bản tin đầu tiên cảnh báo về một cơn áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào Biển Đông trong ít ngày tới.

Lúc 13 giờ chiều nay, áp thấp nhiệt đới đang ở vùng biển phía Đông đảo Luzon của Philippines. Cường độ áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Dự báo khoảng trưa và chiều ngày 18-9, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông và mạnh lên thành bão số 8. Nhận định ban đầu, cơn bão này có khả năng di chuyển lên khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Lúc này, trên Biển Đông cũng đang tồn tại một vùng áp thấp và khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong ít giờ nữa. Tuy nhiên, theo dự báo, vùng áp thấp này chủ yếu gây mưa dông, gió mạnh cấp 5-6 trên khu vực giữa Biển Đông, biển động.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo xa, trong khoảng 10 ngày cuối tháng 9, trên vùng biển phía Đông khu vực Philippines khả năng cao sẽ hình thành 1-2 cơn bão mạnh và có thể đi vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền nước ta.

Hiện Cơ quan Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia đang giám sát và sẽ thông tin trước 3-5 ngày khi có dấu hiệu hình thành bão.