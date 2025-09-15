Biển Đông dồn dập áp thấp, áp thấp nhiệt đới 15/09/2025 19:43

(PLO)- Chiều nay, một vùng áp thấp đang hoạt động trên Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong ít giờ tới.

Chiều 15-9, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông.

Hồi 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,5–13,5° Vĩ Bắc; 118,0–119,0° Kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Chiều nay, một vùng áp thấp đang hoạt động trên Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong ít giờ tới. Ảnh minh hoạ: Đặng Trung

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0–3,0m, biển động. Tàu thuyền hoạt động tại khu vực trên cần lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Từ 23-8 đến nay, áp thấp nhiệt đới/bão xuất hiện dồn dập trên Biển Đông. Chưa đầy một tháng qua, đã lần lượt có bốn cơn áp thấp/áp thấp nhiệt đới/bão. Trong đó, cơn bão số 5 và số 6 đều ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam.

Cơn bão số 7 tuy đổ bộ Trung Quốc nhưng hoàn lưu sau bão cũng gây mưa lớn diện rộng ở một số tỉnh miền Bắc nước ta. Vùng áp thấp hiện tại cũng đang được dự báo có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do vậy, cơ quan khí tượng thuỷ văn quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của vùng áp thấp này.

Theo Cục Khí tượng thuỷ văn, dự báo từ nay đến cuối năm trên Biển Đông sẽ xuất hiện khoảng 5 - 7 cơn bão. Trong đó, có 2-3 cơn bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, chủ yếu từ miền Trung trở vào Nam.

Cùng đó, Cục Khí tượng thuỷ văn cũng dự báo năm nay không khí lạnh sẽ đến sớm. Với các hình thái điển hình này dễ dẫn đến nguy cơ mưa lũ rất phức tạp ở khu vực Trung Trung Bộ.