Chiều 11-9, giá xăng giảm không đáng kể 11/09/2025 14:48

(PLO)- Từ 15 giờ ngày 11-9, giá xăng giảm nhẹ. Xăng E5 giảm 95 đồng/lít, còn 19.756 đồng/lít, xăng A95 giảm 39 đồng/lít, về còn 20.400 đồng/lít.

Chiều 11-9, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ. Kỳ này, giá xăng giảm không đáng kể.

Cụ thể, xăng E5 giảm 95 đồng/lít, sau điều chỉnh giá mới còn 19.756 đồng/lít, thấp hơn xăng A95 644 đồng/lít. Xăng A95 giảm 39 đồng/lít, về mức 20.400 đồng/lít. Dầu mazut giảm mạnh nhất với 286 đồng/kg, giá mới còn 15.090 đồng/kg.

Các mặt hàng dầu tăng mạnh hơn. Dầu diesel tăng 170 đồng/lít, giá mới lên 18.643 đồng/lít. Dầu hoả tăng 54 đồng/lít, giá mới lên 18.368 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá lần này tăng, giảm đan xen tuỳ mặt hàng. Đơn cử, xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 giảm 0,492 USD/thùng; xăng RON95 giảm 0,166 USD/thùng.

Nguyên nhân bởi thị trường xăng dầu thế giới chịu ảnh hưởng của các yếu tố như Israel tấn công ban lãnh đạo Hamas trên lãnh thổ Qatar; OPEC + tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10; đồng USD giảm giá…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tuỳ từng mặt hàng.

Bộ Công Thương cho biết, thời gian điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ hôm nay. Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).