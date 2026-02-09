Đại tá Nguyễn Thanh Bình giữ chức Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân 09/02/2026 14:46

Ngày 9-2, tại Hà Nội, Báo Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 và công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng, Giám đốc Truyền hình CAND; Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục Truyền thông CAND.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong trao quyết định phân công Đại tá Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo CAND. Ảnh: CAND

Về phía Đảng uỷ bộ phận, Ban Biên tập Báo CAND có các Phó Tổng Biên tập: Đại tá Trần Duy Hiển, Đại tá Trần Hồng Thanh, Thượng tá Phan Đăng Trường; cùng lãnh đạo các ban, văn phòng đại diện, cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, nhân viên.

Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong đã trao Quyết định phân công Đại tá Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo CAND.

Theo đó, ngày 5-2-2026, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định phân công Đại tá Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1971, quê quán phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn), Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, giữ chức Tổng Biên tập Báo CAND.

Cùng ngày, Đảng uỷ Cục Truyền thông CAND có Quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Thanh Bình tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Báo CAND và giữ chức Bí thư Đảng uỷ bộ phận Báo CAND nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Bình, đồng thời khẳng định việc phân công cán bộ thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của lãnh đạo Bộ Công an đối với Cục Truyền thông CAND và Báo CAND.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước và báo chí đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động làm báo, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND mong muốn Đại tá Nguyễn Thanh Bình tiếp tục phát huy truyền thống của Báo CAND, cùng tập thể Ban Biên tập xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thanh Bình bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách Tổng Biên tập Báo CAND.

Đại tá Bình khẳng định sẽ cùng tập thể Đảng uỷ bộ phận, Ban Biên tập và cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của lãnh đạo Cục Truyền thông CAND trong thời gian tới.