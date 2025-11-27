Báo Công Thương có nữ Phó Tổng biên tập 27/11/2025 16:44

Ngày 27-11, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã trao quyết định bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Thị Thùy Linh, Trưởng phòng Phóng viên Báo Công Thương giữ chức Phó Tổng biên tập Báo Công Thương.

Ảnh: BCT

Nhà báo Nguyễn Thị Thuỳ Linh sinh năm 1977, tại thị trấn Đông Anh, nay là xã Thư Lâm, TP. Hà Nội. Trình độ: Cử nhân Báo chí, Cử nhân Luật. Lý luận Chính trị: Cao cấp.

Nhà báo Thuỳ Linh bắt đầu công tác tại báo Công Thương (khi đó gọi là báo Thương mại) từ năm 1999, với vị trí phóng viên.

Đến năm 2013, bà được giao nhiệm vụ Phó trưởng ban Ban Thời sự - Kinh tế. Những năm sau đó, bà tiếp tục giữ cương vị Phó trưởng ban, Phụ trách rồi Trưởng ban Ban Thời sự - Kinh tế. Đến tháng 6-2022, bà làm Trưởng ban Báo Điện tử.

Từ tháng 3-2025, bà được giao nhiệm vụ Trưởng phòng Phòng Phóng viên cho đến khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng biên tập Báo Công Thương.

Lãnh đạo, nhân viên báo Công Thương chúc mừng tân Phó Tổng biên tập Nguyễn Thị Thùy Linh.

Hiện Tổng Biên tập Báo Công Thương là ông Nguyễn Văn Minh. Các Phó Tổng Biên tập gồm ông Nguyễn Tiến Cường và bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Tô Xuân Bảo, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ giữ chức Phó Viện trưởng và giao Quyền Viện trưởng Viện Năng lượng.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương quyết định chỉ định ông Tô Xuân Bảo tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Năng lượng và giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Viện Năng lượng nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng trao Quyết định điều động ông Nguyễn Phúc Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài nhận công tác tại Văn phòng Đảng ủy Bộ để bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Công Thương.