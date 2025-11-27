Việt Nam - Trung Quốc ký Nghị định thư xuất khẩu mít tươi 27/11/2025 14:04

(PLO)- Năm 2025, Việt Nam và Trung Quốc đã ký được 5 Nghị định thư về xuất khẩu ớt, chanh leo, cám gạo, tổ yến thô và mít tươi.

Sáng 27-11, tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Trần Đức Thắng cùng Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đã ký Nghị định thư xuất khẩu mít tươi.

Đây là hoạt động trong chuyến làm việc tại Trung Quốc của Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng và đoàn công tác từ 26 đến 28-11.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng đã có cuộc làm việc với Tổng Cục Hải quan Trung Quốc (GACC), do Phó Tổng Cục trưởng Triệu Tăng Liên đại diện.

Mở đầu phiên làm việc, ông Triệu Tăng Liên nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác lâu dài, hữu nghị, tốt đẹp qua nhiều năm của Việt Nam và Trung Quốc.

Và việc Bộ trưởng Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác của Bộ sang làm việc với các đối tác Trung Quốc lần này cho thấy sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước, trong đó có hợp tác giữa Bộ với GACC.

Ông Triệu Tăng Liên cũng khẳng định, Trung Quốc luôn coi trọng thương mại với Việt Nam và sẵn sàng mở cửa cho các sản phẩm nông sản chất lượng của Việt Nam.

Với chức năng liên quan kiểm dịch và mở cửa thị trường, ông cho biết GACC sẽ nỗ lực để thực hiện những mục tiêu chung mà lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đã đạt được trong thời gian qua.

"Năm nay, chúng ta đã ký được 4 Nghị định thư về xuất khẩu ớt, chanh leo, cám gạo và tổ yến thô. Hôm nay, chúng ta sẽ ký Nghị định thư về xuất khẩu mít tươi của Việt Nam sang Trung Quốc. Điều này sẽ tạo ra động lực mới trong phát triển thương mại nông sản giữa hai nước", ông Triệu Tăng Liên khẳng định.

Ngoài ra, đại diện GACC cũng khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng Việt Nam, cùng đạt các mục tiêu chung, góp phần xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc.

Ông Triệu Tăng Liên cho biết, thương mại nông sản hai chiều trong năm 2025 có nhiều điểm sáng. Tính đến hết tháng 10-2025, Trung Quốc đã nhập khẩu 8,7 tỉ USD nông sản của Việt Nam.

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đức Thắng bày tỏ sự vui mừng khi làm việc với GACC và khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai bên đã được tăng cường trong thời gian qua.

Theo Bộ trưởng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến việc củng cố, đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác nông nghiệp và môi trường.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác Bộ NN&MT làm việc với Tổng Cục Hải quan Trung Quốc sáng 27-11. Ảnh: TÙNG ĐINH

Với những con số về kim ngạch thương mại hai chiều thời gian qua, Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định, Trung Quốc là thị trường xuất nhập khẩu rất quan trọng với Việt Nam. Cụ thể, thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2025 giữa hai nước đã cao hơn tổng cả năm 2024.

Ở góc độ Bộ NN&MT, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho rằng hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực liên quan đến ngành cần được quan tâm, thúc đẩy hơn nữa trong thời gian tới.

Ngoài hợp tác xuất nhập khẩu, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng nhắc đến hoạt động xúc tiến đầu tư, đặc biệt là hai nước lại có lợi thế về đường biên giới, rất thuận lợi cho công tác giao thương, đầu tư.

"Do đó, tôi rất mong muốn Bộ và GACC sẽ tiếp tục trao đổi, thúc đẩy mối quan hệ này", Bộ trưởng chia sẻ, đồng thời gửi lời cảm ơn đến phía GACC đã phối hợp, tạo điều kiện để có thể ký kết được Nghị định thư xuất khẩu mít tươi ngày hôm nay.