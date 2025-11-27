Bộ Công Thương bổ nhiệm quyền Viện trưởng Viện Năng lượng 27/11/2025 12:34

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị, trong đó có Viện Năng lượng.

Sáng 27-11, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã trao quyết định bổ nhiệm ông Tô Xuân Bảo, Chánh Văn phòng Đảng uỷ Bộ Công Thương giữ chức Phó Viện trưởng Viện Năng lượng, đồng thời trao quyền Viện trưởng cho ông Tô Xuân Bảo.

Như PLO đã đưa tin trước đó, ngày 17-11, Bộ Công Thương có văn bản thông báo về việc tạm thời giao ông Lê Việt Cường, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng điều hành hoạt động của Viện Năng lượng trong thời gian Viện trưởng vắng mặt.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã trao quyết định bổ nhiệm ông Tô Xuân Bảo, Chánh Văn phòng Đảng uỷ Bộ giữ chức Phó Viện trưởng Viện Năng lượng, đồng thời trao quyền Viện trưởng cho ông Tô Xuân Bảo. Ảnh: BCT

Thông báo nêu: "Trên cơ sở báo cáo của Viện Năng lượng và được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Công Thương thông báo: Để đảm bảo hoạt động chỉ đạo, điều hành tại Viện Năng lượng, Bộ Công Thương tạm thời giao ông Lê Việt Cường - Phó Viện trưởng Viện Năng lượng điều hành hoạt động của Viện Năng lượng trong thời gian Viện trưởng vắng mặt”. Về lý do vắng mặt là gì, đại diện Bộ Công Thương cho biết sẽ có thông báo sau.

Ban lãnh đạo Viện Năng lượng hiện nay gồm ông Trần Kỳ Phúc, Viện trưởng; ông Nguyễn Đức Hạnh, Phó Viện trưởng; ông Lê Việt Cường, Phó Viện trưởng; ông Tô Xuân Bảo, Phó Viện trưởng, được trao quyền Viện trưởng.

Trước khi làm Phó Viện trưởng Viện Năng lượng, ông Tô Xuân Bảo được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ Công Thương vào tháng 3 năm nay. Trước đó, ông Tô Xuân Bảo từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại Bộ Công Thương, bao gồm: Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và gần đây nhất là Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

Theo thông tin từ website của Viện Năng lượng, Viện Năng lượng là tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ Công Thương, tiền thân là Viện Thiết kế tổng hợp được thành lập năm 1960. Năm 1989, Bộ Năng lượng (nay là Bộ Công Thương) hợp nhất hai đơn vị Viện Năng lượng và điện khí hóa với Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật điện thành Viện Năng lượng ngày nay.

Các lĩnh vực hoạt động chính của Viện bao gồm: Nghiên cứu chiến lược, chính sách và quy hoạch phát triển năng lượng/điện quốc gia; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực điện, năng lượng và năng lượng tái tạo; nghiên cứu môi trường và biến đổi khí hậu trong phát triển năng lượng.

Ngoài ra còn có các hoạt động tư vấn và dịch vụ khoa học công nghệ; đào tạo và hợp tác quốc tế khoa học công nghệ; các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Viện Năng lượng được Bộ Công Thương giao nhiệm vụ chủ trì lập các Đề án quy hoạch ngành quốc gia quan trọng: Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) và Đề án Quy hoạch tổng thể về năng lượng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược...

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Thùy Linh

Cùng trong sáng nay, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Phúc Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài giữ chức Chánh Văn phòng Đảng uỷ Bộ Công Thương; trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Trưởng phòng Phóng viên giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Công Thương.