Bão số 15 đang đạt cường độ cực đại, giật cấp 15 27/11/2025 06:53

(PLO)- Bão số 15 mạnh lên nhanh, từ cấp 10 chiều qua đã lên cấp 12, giật cấp 15 vào sáng nay.

Sáng sớm nay, 27-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 15 (tên quốc tế là Koto) đã mạnh lên cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15.

Lúc 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía Bắc. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo khoảng 4 giờ sáng mai, khi bão ở trên vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Tây Bắc, cường độ bão vẫn đạt cấp 12, giật cấp 15. Tốc độ di chuyển giảm còn 10 km/giờ, sau đó là 5 km/giờ.

Dự báo hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của bão số 15.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cơn bão này đang đạt cường độ mạnh nhất (cấp 12, giật cấp 15). Dự kiến bão duy trì cấp độ gió 12, giật cấp 15 trong 24 giờ tới rồi sau đó suy yếu.

Đến khoảng 4 giờ sáng 29-11, cường độ bão chỉ còn cấp 11, giật cấp 14, và tiếp tục suy yếu còn cấp 10, giật cấp 13.

Một đặc điểm dễ nhận thấy của cơn bão này ở thời điểm hiện tại là bão đang giảm tốc độ và sẽ di chuyển rất chậm những giờ tới. Chiều qua, bão vẫn đi nhanh với tốc độ 20-25 km/giờ. Đến sáng nay, tốc độ bão đi còn 15 km/giờ và sẽ tiếp tục giảm còn 10 km/giờ, 3-5 km/giờ.

Vì di chuyển chậm nên thời gian tồn tại và ảnh hưởng của bão sẽ kéo dài. Không loại trừ khả năng đến tận ngày 3-12, bão vẫn chưa kết thúc. Nguyên nhân khiến bão di chuyển chậm là áp cao cận nhiệt đới suy yếu, không còn tạo ra “dòng dẫn” mạnh để đẩy bão đi nhanh như các cơn trước.

Trước mắt, do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4,0-6,0 m, vùng gần tâm bão 7,0-9,0 m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.