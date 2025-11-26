Bão số 15 sẽ di chuyển cực chậm, có thể 5-7 ngày mới tan 26/11/2025 19:09

(PLO)- Khác với nhiều cơn bão thường đi nhanh trong năm 2025, bão số 15 sẽ có tốc độ di chuyển rất chậm, chỉ khoảng 5-10km/h, gây mưa ở một số tỉnh ven biển.

Chiều nay, 26-11, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia có buổi trao đổi với báo chí để cung cấp thông tin mới nhất về diễn biến cơn bão số 15, tên quốc tế Koto (Đàn hạc).

Ông Lâm cho biết, đêm 25-11, bão Koto đã đi vào khu vực Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 15 trên khu vực Biển Đông trong năm 2025.

Vùng biển ven bờ chắc chắn chịu tác động của bão

Lúc 16 giờ, bão đang ở cường độ cấp 10, vị trí 12,5 độ vĩ Bắc – 116,1 độ kinh Đông. So với đêm qua, chỉ sau 18 giờ, bão đã mạnh thêm 2 cấp và dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên trong 24–48 giờ tới, có thể đạt cấp 11.

Trong 24 giờ đầu, bão vẫn di chuyển nhanh về phía Tây.

Dự báo hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của bão Koto.

Hiện bão chịu ảnh hưởng chính của áp cao cận nhiệt đới, nên hướng di chuyển tương đối ổn định về Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20–25 km/giờ.

Sau đó, khi bão rời xa vùng tác động của áp cao cận nhiệt đới ngoài phía Đông Philippines và áp cao này cũng suy yếu, bão sẽ di chuyển chậm lại trong 24–48 giờ tiếp theo.

Một điểm đặc biệt là trong đêm mai, 27-11, sẽ có một đợt không khí lạnh được tăng cường, làm giảm khả năng phát triển của bão. Do đó bão có khả năng suy yếu từ ngày 29-11 trở đi, dự báo giảm xuống còn cấp 9–10 vào ngày 30-11 và 1-12.

Theo đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện cơ quan này đang theo dõi hai kịch bản diễn biến tiếp theo của bão. Kịch bản khả năng cao (75–80%) là bão di chuyển lên trên theo hướng Bắc – Tây Bắc, dọc ven biển các tỉnh Nam Trung Bộ.

Khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền có nhưng ít. Gió mạnh trên cấp 6 xuất hiện ít; chủ yếu là gió cấp 4–5 và mưa vừa, dưới 50 mm/ngày. Một số vùng ven biển có thể có mưa to, khoảng 50–100 mm/ngày.

Ông Hoàng Phúc Lâm cung cấp thông tin mới nhất về diễn biến cơn bão số 15.

Kịch bản xấu hơn (20–25%), bão không lệch lên phía Bắc mà đi thẳng vào bờ. Phương án này bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền lớn hơn, gió mạnh trên cấp 6 và mưa lớn, dự báo từ 100–250 mm/ngày.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến cũng như các yếu tố chi phối quỹ đạo và cường độ của bão, để cập nhật chi tiết trong các bản tin tiếp theo. Tuy nhiên, có thể khẳng định vùng biển ven bờ chắc chắn sẽ chịu tác động của bão”, ông nói.

Do đó, ông Lâm khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trong khu vực này cần nhanh chóng di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào nơi trú tránh an toàn, tránh gió mạnh từ cấp 6 trở lên có thể gây nguy hiểm.

Bão di chuyển rất chậm, lâu tan

Ông Lâm cũng cho biết bão số 15 là một cơn bão có tốc độ di chuyển chậm, khác với nhiều cơn trong năm 2025 thường di chuyển rất nhanh (25–30 km/h và 2 ngày đã vào đất liền và tan).

“Trong 24 giờ tới, bão số 15 vẫn sẽ di chuyển khá ổn định. Từ chiều 28 trở đi, bão có thể chỉ di chuyển 5–10 km/h, nên thời gian tồn tại và ảnh hưởng sẽ kéo dài. Không loại trừ khả năng đến ngày 1 đến 3-12 bão vẫn chưa kết thúc.



Vì vậy, quá trình theo dõi bão số 15 có thể kéo dài 5–7 ngày chứ không chỉ trong 1–2 ngày như nhiều cơn bão khác”, ông nói.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia.

Nguyên nhân khiến bão di chuyển chậm là là áp cao cận nhiệt đới suy yếu, không còn tạo ra “dòng dẫn” mạnh để đẩy bão đi nhanh như các cơn trước.

Về cường độ, trong 24 giờ tới, bão vẫn đi qua vùng biển có nhiệt độ nước khá ấm (27–28°C), nên còn khả năng mạnh thêm. Sau đó, khi không khí lạnh tràn xuống, chênh lệch khí áp giữa không khí lạnh (áp cao) và bão (áp thấp) khiến gió vẫn duy trì mạnh, giúp bão giữ cường độ khoảng cấp 10–11 trong một thời gian.

Tuy nhiên, khi bão tiến gần kinh tuyến 112–113°, khu vực này có nhiệt độ mặt nước biển thấp hơn đáng kể so với vùng hiện tại. Do đó, bão bắt đầu suy yếu.

Khi đã suy yếu, hình thế và quỹ đạo của bão cũng trở nên kém rõ ràng và khó dự báo hơn so với giai đoạn đầu.

Chính vì vậy, từ sau ngày 28-11, diễn biến của bão có thể trở nên phức tạp hơn. “Chúng tôi vẫn đặt ra kịch bản bão suy yếu ngay trên biển, không gây ra gió mạnh hay mưa lớn đáng kể trên đất liền, dù thời gian tồn tại có thể kéo dài”, ông Lâm nói.