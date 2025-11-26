Bão số 15 đã mạnh lên cấp 10, diễn biến khó lường 26/11/2025 17:54

Chiều nay, 26-11, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cung cấp thông tin mới nhất về diễn biến cơn bão số 15, tên quốc tế là Koto (do Nhật Bản đặt tên, nghĩa là Đàn hạc).

Bão đang cách đảo Song Tử Tây 230km

Hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của bão số 15.

“Diễn biến tiếp theo của bão số 15 còn có sự phân tán cao giữa các mô hình và cơ quan khí tượng thủy văn quốc tế”, ông Lâm nói.

Còn theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 28-11, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Từ ngày 28-11, thời điểm khi bão di chuyển tới sát kinh tuyến 113, áp cao cận nhiệt đới suy yếu, xuất hiện rãnh áp thấp trong đới gió Tây trên độ cao 5000m, có khả năng tác động làm hướng di chuyển của bão thay đổi và có các khả năng khác nhau về đường đi và tác động của bão số 15 đối với các vùng biển cũng như khu vực đất liền Việt Nam.

Hai kịch bản dự báo của bão số 15

Theo ông Lâm, hiện có hai kịch bản có khả năng xảy ra với diễn biến của cơn bão số 15 này.

Kịch bản 1, là kịch bản khả năng cao nhất hiện nay, bão đổi hướng Bắc khi đến vùng biển Tây Bắc đặc khu Trường Sa (cách bờ biển Gia Lai-Khánh Hòa khoảng 500km về phía Đông (xác suất 80%).

Cụ thể, khi bão di chuyển tới kinh tuyến 113E, bão đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp, sau đó vùng áp thấp này có khả năng trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung, suy yếu trên biển.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia.

Với kịch bản này, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động rất mạnh.

Từ ngày 27-11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 6,0-8,0m, biển động dữ dội. Ít khả năng có gió bão trên đất liền.

Khu vực từ Đà Nẵng-Lâm Đồng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng trong những ngày đầu tháng 12-2025, trong đó trọng tâm là khu vực ven biển. Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16 đến 21-11.

Kịch bản 2 xấu hơn nhưng xác suất chỉ 20%, bão không đổi hướng, đi vào khu vực Gia Lai - Khánh Hòa.

Với kịch bản này, cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Sau đó, di chuyển hướng Tây hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là khu vực Gia Lai-Khánh Hòa. Cường độ bão sẽ yếu xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Trong kịch bản này, bão gây gió mạnh vùng ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng từ ngày 29-11 với gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có thể mưa lớn 150-250mm trong khoảng ngày 29-11 đến 1-12. Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16 đến 21-11.