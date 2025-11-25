Đại biểu kiến nghị cần hỗ trợ khẩn các trường học bị thiệt hại do thiên tai 25/11/2025 12:23

(PLO)- Sau đợt lũ lụt vừa qua, nhiều trường học bị thiệt hại nặng. Đại biểu Quốc hội kiến nghị cần ưu tiên, hỗ trợ khẩn cấp để sửa chữa cơ sở vật chất, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.

Sáng 25-11, Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Cần hỗ trợ khẩn cấp các trường bị thiệt hại do thiên tai

Góp ý cho nội dung này, đại biểu Phan Văn Mãi (TP.HCM) đánh giá, đây là chương trình rất cần thiết, nên được triển khai và cần được bố trí đầy đủ nguồn lực. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn lực có hạn và số lượng chương trình mục tiêu quốc gia nhiều như hiện nay, cần xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư trùng lặp, chồng chéo, đảm bảo hiệu quả.

Đại biểu Phan Văn Mãi tại buổi thảo luận tổ sáng 25-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Về cách thức triển khai, theo đại biểu Phan Văn Mãi, Trung ương sẽ xây dựng mục tiêu, quản lý trên cơ sở mục tiêu và bố trí nguồn lực; việc tổ chức thực hiện sẽ giao cho các địa phương, cơ sở.

Dẫn chứng về thực tế tại TP.HCM, nơi việc địa phương khá hỗ trợ địa phương khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo hay phát triển nông thôn đã phát huy hiệu quả thực tiễn.

Đại biểu Phan Văn Mãi đề xuất một số cơ chế bổ sung: Cho phép địa phương sử dụng ngân sách của mình để hỗ trợ địa phương khác; cho phép doanh nghiệp hỗ trợ công trình tại địa phương khác và được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp; khuyến khích các hình thức động viên nguồn lực xã hội, ví dụ gắn tên doanh nghiệp hoặc cá nhân vào các công trình họ đóng góp.

Theo ông, những cơ chế nêu trên hoàn toàn có thể được đề cập trong nghị quyết lần này nhằm tăng cường hiệu quả triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) cũng bày tỏ ủng hộ về sự cần thiết ban hành chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GD&ĐT giai đoạn 2026–2035.

Ông cho rằng, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo cùng quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, GD&ĐT phải thực sự là quốc sách hàng đầu.

Về cơ chế đầu tư, ông đề nghị chương trình nên tập trung đảm bảo đủ trường học, đồng thời các trường phải đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa và hiện đại hóa. Đặc biệt, ở bậc mầm non và tiểu học, cần quan tâm đầu tư sân chơi cho trẻ, các khu vực rèn luyện thể dục, thể thao, phát triển kỹ năng.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân tại phiên thảo luận tổ sáng 25-11. Ảnh: QUANG PHÚC

“Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng sau đợt lũ lụt vừa qua, trường học tại nhiều địa phương bị thiệt hại rất nặng. Trước mắt cần dành một phần nguồn lực thỏa đáng để hỗ trợ khẩn cấp, nhanh chóng sửa chữa, nâng cấp các trường để đảm bảo hoạt động giáo dục liên tục. Tương tự, lĩnh vực y tế cũng vậy”, ông nói.

Ông cũng cho rằng chương trình cần đầu tư vào chuyển đổi số và phát triển đổi mới sáng tạo, bao gồm đầu tư cho các trung tâm nghiên cứu – phát triển (R&D); đầu tư ưu tiên cho các trường đào tạo giáo viên…

Chỉ tiêu 30% cơ sở giáo dục mầm non dạy tiếng Anh: Khó khả thi

Về chỉ tiêu dạy tiếng Anh ở bậc mầm non, tờ trình nêu đến năm 2030, 30% cơ sở giáo dục mầm non sẽ dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Theo đại biểu Nguyễn Thiện Nhân (TP.HCM), chỉ tiêu này khó khả thi, đồng thời đề nghị ưu tiên dạy tiếng Anh ở bậc học cao hơn. Cụ thể, nên dạy tiếng Anh ở bậc trung học phổ thông để học sinh sử dụng được ngay khi ra thị trường lao động hoặc tiếp tục học cao hơn. Sau đó mới triển khai dần xuống các bậc học thấp theo khả năng thực tế về giáo viên, thiết bị và cơ sở vật chất...

“Giáo viên mầm non hiện nay chưa đủ số lượng để dạy tiếng Việt bình thường, chưa đủ để dạy các lớp từ 3–5 tuổi. Do đó, việc triển khai dạy tiếng Anh ở mầm non cần lùi lại một chút, ưu tiên tập trung nguồn lực vào bậc học có khả năng thực hiện trước”, đại biểu nêu ý kiến.