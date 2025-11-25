Chính phủ đề xuất chi hơn 580.000 tỉ đồng nâng cao chất lượng giáo dục 25/11/2025 11:29

Sáng 25-11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về quyết định chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035.

Ưu tiên mở rộng không gian phát triển trường đại học ra ngoài nội đô

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trình bày tờ trình cho hay thời gian qua GD&ĐT nước ta đạt nhiều kết quả quan trọng ở tất cả các cấp học. Đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, tiểu học và trung học cơ sở. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, mạng lưới cơ sở giáo dục được mở rộng.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng đánh giá, GD&ĐT chưa có bước phát triển đột phá đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Chương trình.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trình bày tờ trình. Ảnh: QH

Theo đó, Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu từng bước chuẩn hóa hệ thống giáo dục mầm non, phổ thông. Phấn đấu đầu tư tối thiểu 30% cơ sở giáo dục phổ thông có đủ thiết bị dạy học để thực hiện dạy tiếng Anh qua một số môn học và dạy học một số môn học bằng tiếng Anh.

Đầu tư trọng điểm cho 48 trường Cao đẳng nghề đào tạo các ngành nghề trọng điểm, từng bước hình thành sáu trung tâm quốc gia và 12 trung tâm vùng đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao trong ngành nghề kỹ thuật, công nghệ, chiến lược.

Chương trình cũng đặt mục tiêu phấn đấu đầu tư để hiện đại hóa cho khoảng tám cơ sở giáo dục đại học công lập trọng điểm lọt nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á, tối thiểu có một cơ sở giáo dục đại học công lập lọt nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới ở một số lĩnh vực trọng điểm.

Phấn đấu mở rộng không gian phát triển đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp hướng tới đạt chuẩn cơ sở giáo dục đại học cho khoảng 50% các cơ sở công lập. Trong đó, ưu tiên mở rộng không gian phát triển ra ngoài khu vực nội đô với các trường đại học tại các thành phố lớn, khu kinh tế trọng điểm, có năng lực tuyển sinh và đào tạo các ngành mũi nhọn then chốt chất lượng cao.

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2035 đầu tư xây dựng 100% các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đạt chuẩn về cơ sở vật chất; 100% cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có đủ thiết bị dạy học để triển khai thực hiện đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Đầu tư cho khoảng 60 trường Cao đẳng nghề chất lượng cao tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4 và sáu trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20.

Rà soát quy hoạch, hoàn thiện mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, tiếp tục đầu tư để hướng đến hoàn thành 100% các cơ sở giáo dục đại học công lập trong quy hoạch đạt chuẩn vào năm 2035…

Cần hơn 580.000 tỉ đồng để thực hiện

Theo tờ trình, tổng các nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2035 khoảng 580.133 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương khoảng khoảng 349.113 tỉ đồng; vốn ngân sách địa phương khoảng 115.773 tỉ đồng; vốn đối ứng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học khoảng 89.073 tỉ đồng và vốn huy động hợp pháp khác dự kiến 26.173 tỉ đồng.

Quốc hội nghe tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 – 2035. Ảnh: QH

Chương trình có năm dự án thành phần. Dự án 1, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có tổng vốn đầu tư 202.000 tỉ đồng.

Dự án 2, hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp để tăng quy mô và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng có tổng vốn gần 60.000 tỉ đồng.

Dự án 3, tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục đại học; đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa các cơ sở trọng điểm để ngang tầm khu vực và thế giới, có năng lực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có tổng vốn 277.000 tỉ đồng.

Dự án 4 là phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý giáo dục và người học trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và đổi mới toàn diện GD&ĐT có tổng vốn đầu tư 38.800 tỉ đồng.

Dự án 5, kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình có tổng vốn 2.600 tỉ đồng.