Có khả năng xuất hiện cơn bão mới sau bão số 15 26/11/2025 19:24

(PLO)- Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ nay đến cuối tháng 12 có khả năng xuất hiện thêm một cơn bão/áp thấp nhiệt đới, sau bão số 15 - Koto.

Đêm 25-11, bão Koto (tiếng Nhật nghĩa là Đàn hạc) đã đi vào khu vực Biển Đông trở thành cơn bão thứ 15 trên khu vực Biển Đông trong năm 2025.

Theo thống kê của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã có 15 cơn bão và 5 áp thấp nhiệt đới.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trung bình mỗi năm khu vực Biển Đông chỉ ghi nhận khoảng 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, năm nay, tổng số bão và áp thấp nhiệt đới đã lên đến 20, là mức cao hơn đáng kể so với mức trung bình.

Ảnh mây vệ tinh cơn bão số 15 - bão Koto.

Đáng chú ý, từ nay đến cuối tháng 12 vẫn còn khả năng xuất hiện thêm khoảng một cơn bão/áp thấp nhiệt đới nữa.

“Điều đó có nghĩa là mùa bão chưa kết thúc, vẫn cần tiếp tục theo dõi sau khi bão số 15 tan” - ông nói.

Cũng theo ông Lâm, những cơn bão hình thành trong tháng 11–12 theo quy luật thường tác động chủ yếu đến Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Do đó, nếu có thêm bão sau bão số 15, tâm ảnh hưởng nhiều khả năng vẫn rơi vào hai khu vực này.

Ông Hoàng Phúc Lâm dự báo từ nay đến cuối tháng 12 vẫn còn khả năng xuất hiện thêm khoảng một cơn bão/áp thấp nhiệt đới nữa, sau cơn bão số 15 - Koto.

Thông tin về diễn biến không khí lạnh, ông Lâm cho hay không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh dần lên trong tháng 12-2025 và cả tháng 1-2026 là thời kỳ cao điểm.

Điểm đặc biệt, năm nay không khí lạnh được dự báo xâm nhập sâu xuống phía Nam, có thể gây rét đậm, rét hại từ nửa cuối tháng 12. Khu vực miền núi có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối.

Bắc Bộ nhiều khả năng xuất hiện hiện tượng rét khô: Rét về đêm, ban ngày có nắng. Kiểu thời tiết này được dự báo khá phổ biến trong tháng 12 và tháng 1. Đến cuối tháng 2, đầu tháng 3 sẽ bắt đầu xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn ở Bắc Bộ.

Với khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, cảnh báo mưa trái mùa trong các tháng 1, 2 và có thể kéo dài sang tháng 3-2026.

Ở khu vực Trung Bộ, cảnh báo cuối tháng 11, đầu tháng 12 tiếp tục có mưa do gió mùa Đông Bắc, không khí lạnh, ngay cả khi không có bão.

Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi vẫn duy trì những đợt mưa do không khí lạnh. Tuy nhiên, cường độ mưa không mạnh như khi kết hợp với bão hoặc áp thấp nhiệt đới.