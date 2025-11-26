Sau mưa lũ, 59 trường ở miền Trung vẫn phải cho học sinh nghỉ học 26/11/2025 19:43

(PLO)- Do ảnh hưởng nặng nề từ mưa lũ, đến hôm nay còn 59 trường vẫn phải cho học sinh nghỉ học, trong đó Đắk Lắk 10 trường, Khánh Hòa 49 trường.

Chiều tối nay, 26-11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT) có báo cáo nhanh về tình hình thiên tai.

Theo báo cáo, hiện lũ trên sông Kôn, sông Srêpốk và sông Krông Ana đang dao động. Mực nước trên sông Kôn (Gia Lai) tại trạm Thạnh Hòa lúc 17h là 6,36 m, trên báo động 1 là 0,36 m.

Trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn lúc 15h là 174,08 m, trên báo động 3 là 0,08 m. Trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) tại trạm Giang Sơn lúc 16h là 421,96 m, dưới báo động 2 là 0,04 m.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2, lũ trên sông Kôn (Gia Lai) dao động ở trên mức báo động 1. Các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng không còn nhà bị ngập.

Trường Tiểu học Hòa Trị 1 (Đắk Lắk) bị hư hỏng sau mưa lũ. Ảnh: TIẾN THOẠI

Cập nhật về thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung, báo cáo cho thấy đã có 108 người chết, mất tích. Trong đó, 98 người chết (Quảng Trị 1, Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 22, Lâm Đồng 5) và 10 người mất tích (Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8).

Mưa lũ đã làm 426 nhà bị sập đổ; 2.066 nhà bị hư hỏng; 272.666 nhà bị ngập; 51.807 ha lúa, hoa màu và 39.034 ha cây trồng khác bị thiệt hại; 944.475 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 373 ha thủy sản thiệt hại.

Đến hôm nay, còn 59 trường vẫn phải cho học sinh nghỉ học (Đắk Lắk 10 trường, Khánh Hòa 49 trường). Các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi đã cho học sinh đi học bình thường.

Về giao thông, còn 8 vị trí trên Quốc lộ 20 và 27C bị sạt lở cục bộ gây ách tắc: Khánh Hòa (5 vị trí trên Quốc lộ 27C); Lâm Đồng (2 vị trí trên Quốc lộ 20 tại Đèo Mimosa, Đèo D’ran và 1 vị trí trên Quốc lộ 27C).

Còn 768 khách hàng mất điện tại Gia Lai. Hiện còn 35/301 xã phường bị mất kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 do mất điện. Mạng công cộng còn 59 trạm BTS bị mất kết nối tại Đắk Lắk.

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế: 14.352 tỉ đồng (Quảng Ngãi 650 tỉ đồng, Gia Lai 1.500 tỉ đồng, Đắk Lắk 5.500 tỉ đồng, Khánh Hòa 5.604 tỉ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỉ đồng). Các địa phương đang tiếp tục cập nhật số liệu về thiệt hại.