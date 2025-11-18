Viện trưởng Viện năng lượng vắng mặt, Bộ Công Thương tạm giao Phó Viện trưởng điều hành 18/11/2025 19:21

(PLO)- Bộ Công Thương đã có văn bản thông báo về việc tạm thời giao ông Lê Việt Cường, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng điều hành hoạt động của Viện Năng lượng trong thời gian Viện trưởng vắng mặt.

Thông báo nêu: "Trên cơ sở báo cáo của Viện Năng lượng và được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Công Thương thông báo: Để đảm bảo hoạt động chỉ đạo, điều hành tại Viện Năng lượng, Bộ Công Thương tạm thời giao ông Lê Việt Cường - Phó Viện trưởng Viện Năng lượng điều hành hoạt động của Viện Năng lượng trong thời gian Viện trưởng vắng mặt”.

Bên cạnh đó, nguồn tin cho biết Bộ Công Thương sẽ sớm thông tin về lý do Viện trưởng vắng mặt.

Theo thông tin từ website của Viện Năng lượng, Viện Năng lượng là tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ Công Thương, tiền thân là Viện Thiết kế tổng hợp được thành lập năm 1960.

Năm 1989, Bộ Năng lượng (nay là Bộ Công Thương) hợp nhất hai đơn vị Viện Năng lượng và điện khí hóa với Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật điện thành Viện Năng lượng ngày nay.

Các lĩnh vực hoạt động chính của Viện bao gồm: Nghiên cứu chiến lược, chính sách và quy hoạch phát triển năng lượng/điện quốc gia; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực điện, năng lượng và năng lượng tái tạo; nghiên cứu môi trường và biến đổi khí hậu trong phát triển năng lượng.

Ngoài ra còn có các hoạt động tư vấn và dịch vụ khoa học công nghệ; đào tạo và hợp tác quốc tế khoa học công nghệ; các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Từ năm 2005, Viện Năng lượng là một trong các đơn vị sự nghiệp công lập đầu tiên trong cả nước chuyển đổi mô hình hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính toàn bộ về chi thường xuyên và đang hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả với mô hình này.

Hiện nay, Viện Năng lượng được Bộ Công Thương giao nhiệm vụ chủ trì lập các Đề án quy hoạch ngành quốc gia quan trọng: Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) và Đề án Quy hoạch tổng thể về năng lượng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược,...

Ban lãnh đạo Viện Năng lượng hiện nay gồm ông Trần Kỳ Phúc, Viện trưởng; ông Nguyễn Đức Hạnh, Phó Viện trưởng; ông Lê Việt Cường, Phó Viện trưởng.