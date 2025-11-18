Hôm trước nắng vàng rực rỡ, hôm nay Hà Nội chìm trong mưa rét 18/11/2025 14:19

(PLO)- Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết ở Hà Nội hôm nay mưa rét, trái ngược hoàn toàn so với cách đây hai ngày, nắng vàng rực rỡ, có chút se lạnh, hanh khô.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết sáng nay, 18-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Đợt rét này được dự báo có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông tới giờ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết sáng nay ở Hà Nội trái ngược hoàn toàn so với trước đó. Cách đây hai ngày, trời nắng vàng rực rỡ, có chút se lạnh, hanh khô.

Trời Hà Nội chuyển mưa rét, người dân ra đường phải mặc thêm áo phao, đội mũ để giữ ấm cơ thể. Ảnh: AH

Còn sáng nay, nhiệt độ ở Hà Nội giảm đến vài độ so với hôm qua, kèm theo mưa nhỏ nên trời lạnh hơn, nhưng chưa đến mức rét đậm, rét hại. Trưa nay, nhiệt độ tăng hơn, ở khoảng 19 độ C tại khu vực trung tâm.

Theo dự báo thì từ tối đến đêm nay và sáng mai, nhiệt độ sẽ càng giảm. Ảnh: AH

Dự báo chiều nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Nhiệt độ tiếp tục giảm, lạnh sâu về đêm và sáng sớm.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 12–15 độ; vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 9–12 độ; vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Quảng Trị và Huế từ 17-19 độ.

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–14 độ.

Sáng nay, trời Hà Nội mưa rét khiến người dân khá vất vả khi di chuyển ngoài đường. Ảnh: AH

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Hôm nay và ngày mai sẽ là hai ngày rét nhất trong đợt không khí lạnh tăng cường này.

﻿Ảnh: MINH TRÚC

Mưa kết hợp với không khí lạnh mạnh sẽ làm cho nền nhiệt của Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh giảm mạnh.

Mưa khiến nhiệt độ giảm xuống nhưng chưa đến mức rét đậm, rét hại. Ảnh: AH

Trước đó, cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định ngày 18 và 19-11 sẽ là hai ngày rét nhất. Từ ngày 20-11, miền Bắc mưa sẽ giảm và sẽ chuyển sang trạng thái rét sâu về đêm và sáng, ngày trời nắng.