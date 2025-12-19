Khánh thành công viên biển hơn 1.000 tỉ đồng ở Vũng Tàu 19/12/2025 14:53

Sáng 19-12, trong không khí cả nước tích cực thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, TP.HCM cùng các địa phương trên cả nước long trọng tổ chức chuỗi sự kiện khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế - xã hội, hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Công viên biển hơn 1.000 tỉ đồng - điểm đến du lịch hấp dẫn

Trong đó, tại phường Vũng Tàu đã diễn ra lễ khánh thành dự án “Chỉnh trang trục đường Thùy Vân” biển Bãi Sau. Dự án do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư, với tổng vốn hơn 1.068 tỉ đồng. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu làm chủ đầu tư, được khởi công ngày 28-10-2024.

Hiện nay, công trình đã được thi công xây dựng hoàn thành theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ và được Sở Xây dựng TP.HCM chấp thuận nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

Sau chỉnh trang, công viên Bãi Sau, dọc trục đường Thùy Vân, phường Vũng Tàu trở thành công viên ven biển sánh tầm với nhiều công viên trên thế giới. Ảnh: KHÁNH NAM

Với quy mô gần 20 ha, kéo dài suốt 3,2 km dọc bờ biển Bãi Sau, nơi đây trở thành công viên ven biển sánh tầm với nhiều công viên trên thế giới. Hoa, cây xanh, tiểu cảnh chiếm chủ đạo trong công viên.

Công viên có quy mô gần 20 ha, kéo dài 3,2 km dọc bờ biển. Ảnh: KN

Hệ thống cây xanh, thảm cỏ được lựa chọn phù hợp với môi trường ven biển, tạo không gian xanh sạch, mát mẻ và giàu tính sinh thái. Nhiều không gian mở cho người dân vui chơi, sinh hoạt văn hóa, thể thao.

Mảng xanh và nhiều hạng mục khác được đầu tư tại công viên. Ảnh: KN

Đặc biệt, 6 trạm dịch vụ công cộng ngầm được thiết kế độc đáo tạo điểm nhấn, có kiến trúc hiện đại, gần gũi với thiên nhiên. Mỗi trạm có diện tích xây dựng khoảng 1.040 m2, gồm 1 tầng hầm phục vụ tắm tráng, vệ sinh, gửi đồ và 1 tầng nổi làm không gian nghỉ chân, ngắm biển, giải khát, tăng tiện ích công cộng tại khu vực Bãi Sau.

Ông Phạm Viết Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập cùng các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: TK

Du khách cũng dễ dàng tìm cho mình một ghế đá hay trạm nghỉ chân ưng ý được bố trí khắp công viên để thư giãn, đón bình minh, tắm nắng, thả hồn vào làn gió biển và nghe sóng vỗ. Nổi bật trong số đó là hệ thống trình diễn ánh sáng nghệ thuật 3D mapping, cầu check-in và hệ thống chiếu sáng hiện đại dọc bờ biển.

Công trình nổi bật của dự án là Quảng trường Tam Thắng có tổng diện tích đầu tư xây dựng hơn 1,6 ha. Điểm nhấn của Quảng trường là tháp Tam Thắng, được xem như một biểu tượng mới tại Bãi Sau.

Một góc công viên biển Bãi Sau - điểm đến hấp dẫn mới của du lịch TP.HCM. Ảnh: TK

Công trình là hạng mục kiến trúc biểu tượng của toàn bộ dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, được tuyển chọn thông qua một cuộc thi thiết kế kiến trúc chuyên nghiệp với sự tham gia của nhiều đơn vị uy tín trong nước và quốc tế. Công trình này được Tập đoàn Sun Group tài trợ toàn bộ kinh phí đầu tư và thi công xây dựng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, việc đưa dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân vào khánh thành dịp này đã thể hiện sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân được triển khai với mục đích mang lại diện mạo mới cho khu vực Bãi Sau, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ khánh thành. Ảnh: TK

Đây là một công trình quy mô mang tính biểu tượng du lịch độc đáo, tạo nên thương hiệu đẳng cấp, tăng sức hấp dẫn thu hút du khách. Đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển phường Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế theo tinh thần của Nghị quyết số 24/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển về kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP, TP.HCM xác định, phát triển không gian ven biển phải tiếp cận bằng tư duy quy hoạch mở, lấy không gian công cộng làm trung tâm, lấy chất lượng sống của người dân và trải nghiệm của du khách làm thước đo.

Các đại biểu cắt băng khánh thành dự án. Ảnh: TK

Do đó, ông đề nghị các sở, ban ngành và chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm công tác quản lý đô thị, giữ gìn cảnh quan, đảm bảo trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc bảo vệ và sử dụng hiệu quả không gian công cộng ven biển; tuyệt đối không để tình trạng lấn chiếm, sử dụng sai mục đích làm ảnh hưởng đến không gian chung của cộng đồng.

Ngành du lịch, văn hóa và các đơn vị liên quan cần chủ động xây dựng các sản phẩm, hoạt động văn hóa - du lịch phù hợp, khai thác hiệu quả giá trị không gian ven biển, góp phần tạo điểm đến hấp dẫn, đặc trưng, mang bản sắc riêng của đô thị biển Vũng Tàu trong tổng thể TP.HCM mở rộng...

Nâng cấp mở rộng đường kết nối từ TP.HCM đến cảng biển, sân bay

Cũng trong sáng 19-12, tại xã Châu Pha, TP.HCM, Ban QLDA chuyên ngành giao thông và nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tổ chức khởi công dự án Nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT 992) đoạn từ quốc lộ 51 đến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo sở, ngành TP, địa phương.

Đường Hội Bài – Phước Tân (ĐT992) là một trong những dự án đặc biệt quan trọng, góp phần kết nối với đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường Vành đai 4 TP.HCM, cảng hàng không quốc tế Long Thành, kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển. Ảnh: KHÁNH NAM

Dự án nâng cấp, mở rộng Đường Hội Bài – Phước Tân (ĐT992) là một trong những dự án đặc biệt quan trọng. Tuyến đường góp phần kết nối với đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường Vành đai 4 TP.HCM, cảng hàng không quốc tế Long Thành, kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển.

Đồng thời, phát huy tối đa tiềm năng của cảng biển Cái Mép - Thị Vải, đáp ứng nhu cầu vận tải; tạo dư địa, động lực, không gian phát triển vùng Đông Nam Bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại.

Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ khởi công dự án nâng cấp, mở rộng Đường Hội Bài – Phước Tân (ĐT992). Ảnh: KHÁNH NAM

Ngoài ra, dự án còn góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự án là một trong 10 dự án hạ tầng quan trọng của TP.HCM, nằm trong tổng số 234 dự án, công trình trên cả nước được đồng loạt tổ chức khởi công, khánh thành và động thổ vào ngày 19-12, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: KHÁNH NAM

Dự án có tổng mức đầu tư 3.690 tỉ đồng. Theo quy hoạch, điểm đầu dự án tại Ngã tư Châu Pha – Tóc Tiên (cách tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khoảng 250 m), thuộc địa bàn xã Châu Pha; điểm cuối kết nối với điểm đầu Dự án Đường 991B, thuộc địa bàn phường Tân Hải.

Phần tuyến chính là đường bộ trong đô thị, có tốc độ thiết kế 80 km/h, tổng chiều dài tuyến là 8,46 km, trong đó bao gồm cầu vượt nút giao với chiều dài 419,4 m.